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ХАМАС выдал Израилю тела четырех заложников и заявил о готовности ко второму этапу сделки

Фотографии четырех возвращенных убитых заложников возле здания Института судебной экспертизы в Тель-Авиве
Фотографии четырех в��звращенных убитых заложников возле здания Института судебной экспертизы в Тель-Авиве Авторское право Mahmoud Illean/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Mahmoud Illean/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP
Опубликовано
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Это последний обмен между Израилем и ХАМАС в рамках первого этапа прекращения огня. В ХАМАС уже заявили, что оставшиеся заложники будут выданы только после достижения соглашения о долгосрочном прекращении огня

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ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников. Сообщается, что возвращены тела 49-летних Цахи Идана и Охада Яхоломи, 69-летнего Ицхака Элгарта и 85-летнего Шломо Мансура. Израильская сторона отправила убитых на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна подтвердить их личности.

В ответ израильская сторона выпустила из тюрем более 600 палестинских заключенных, освобождение которых должно было состояться еще в прошлую субботу, но было отложено. Израиль также возвращает в сектор Газа убитую палестинскую женщину, которая первоначально была отдана ХАМАС вместо тела Шири Бибас.

Большая часть заключенных отправлена в сектор Газа, часть - на Западный берег реки Иордан и часть - в Египет.

Это последний обмен между Израилем и ХАМАС в рамках первого этапа прекращения огня. В ХАМАС уже заявили, что оставшиеся заложники будут выданы только после достижения соглашения о долгосрочном прекращении огня и выразили готовность начать переговоры по второму этапу соглашения.

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