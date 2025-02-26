Израиль и ХАМАС договорились об обмене заложников на заключённых, сохранив режим прекращения огня

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Израиль и ХАМАС заявили, что при содействии посредников в ночь на 26 февраля достигли соглашения об обмене останков четырех погибших израильских заложников на сотни палестинских заключенных, сохранив хрупкое перемирие, которое казалось под угрозой срыва.

Израиль отложил освобождение 600 заключенных, первоначально запланированное на прошлые выходные, в знак протеста против жестокого, по его мнению, обращения ХАМАС с заложниками во время их освобождения.

В группировке назвали задержку "серьезным нарушением" перемирия, которое должно вступить во вторую фазу в эти выходные.

Однако теперь ХАМАС заявляет, что достигнуто соглашение об урегулировании конфликта.

Заключенные будут освобождены одновременно с передачей тела израильских заложников, которых было решено передать, говорится в заявлении ХАМАС. Группировка подтвердила, что обмен состоится в среду.

Предыдущие обмены были омрачены тем, что Израиль, ООН и Красный Крест назвали "унизительными церемониями" при передаче живых заложников и тел погибших.

На прошлой неделе сохранение перемирия оказалось под угрозой, когда судебно-медицинская экспертиза, проведенная в Израиле, показала, чтовозвращенное тело, предположительно принадлежавшее заложнице Шири Бибас, на самом деле принадлежит неопознанной женщине.

Сегодняшний обмен завершает выполнение обязательств сторонами на первом этапе прекращения огня и открывает путь ко второму, который включает переговоры о полном выводе израильских войск из сектора Газа.

Перемирие, заключенное при посредничестве США, Египта и Катара, положило конец боевым действиям в секторе, длившимся 15 месяцев. Израиль начал операцию "Железные мечи" после нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которого погибли около 1200 человек и около 250 были взяты в заложники.