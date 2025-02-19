Интервью с бывшим военнопленным: отдать территории – значит отказаться от миллионов проживающих там украинцев

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Украинский журналист и один из самых известных правозащитников страны Максим Буткевич провёл более двух лет в российском плену.

Он записался добровольцем в ряды ВСУ в феврале 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Буткевич участвовал в обороне Киева, а когда российские войска были оттеснены от столицы, его отправили на восточный фронт.

В июне 2022 года он был захвачен российской армией в районе оккупированных городов Золотое и Горское в Луганской области на востоке Украины.

Российские СМИ сообщили о его пленении 24 июня, опубликовав пропагандистское видео допроса. В сентябре того же года Минобороны РФ официально признало факт его задержания.

В марте 2023 года назначенные Россией власти в оккупированных Луганской и Донецкой областях Украины приговорили Буткевича к 13 годам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям.

18 октября 2024 года он вернулся в Украину в рамках обмена военнопленными.

После короткой реабилитации, длившейся четыре недели, Буткевич вернулся к правозащитной деятельности. Он сосредоточился на защите прав незаконно удерживаемых гражданских лиц и военнопленных, противодействии российской пропаганде и разжиганию ненависти.

Euronews встретился с Буткевичем в Брюсселе в тот день, когда делегации США и России впервые сели за стол переговоров по Украине, но без Украины.

По словам правозащитника, любой, кто думает, что украинскому народу можно просто приказать, что делать, – прямо потворствует кремлёвской идеологии.

Современная российская идеология, и я видел её изнутри, и в тюрьме, и в плену, такова: всё решает государство и руководители государства. Люди – расходный материал, не имеющий собственной воли. И на самом деле, то сопротивление, которое Украина оказала в начале полномасштабного вторжения, привело россиян в ярость. Максим Буткевич общественный деятель, бывший украинский военнопленный

По слова Буткевича, Россия пытается распространить мнение о том, что Украина и украинцы – это "инструмент", контролируемый американцами и европейцами. В то же время Россия считает, что Украина по праву принадлежит Москве, и пытается вернуть её под свой контроль.

"И этот "инструмент" внезапно проявил свою волю. "Инструмент" вдруг стал независимым, активным и заявил, что он – сообщество людей, которые хотят быть свободными", – подчёркивает правозащитник.

Эта реальность, по его словам, настолько не соответствует идеологии "русского мира", что в том, как российские тюремные надзиратели обращались с украинцами, чувствовался гнев.

"Тот факт, что именно люди принимают решения, люди, которые отвечают за своё будущее, вызывает непонимание и злость у тех, кто нас пленил, и у тех, кто нас охранял", – поясняет Буткевич.

Правозащитник подверг критике любые встречи об Украине "без Украины".

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Боюсь, что международные игроки, которые сейчас так относятся к Украине, демонстрируют тот же имперский подход, который лишает Украину, украинцев собственной субъектности. И в этом мировоззрении они очень близки к Владимиру Путину, военному преступнику, инициатору самой страшной, самой кровавой бойни в Европе со времён Второй мировой войны. Максим Буткевич общественный деятель, бывший украинский военнопленный

Именно поэтому он говорит, что Украину нельзя принудить к каким-либо территориальным уступкам: "Если мы согласимся с тем, что часть оккупированной территории должна быть отдана государству-агрессору, мы фактически нанесём удар по всей системе безопасности, которая была создана в Европе после Второй мировой войны".

Обмен военнопленными, Украина, 18 октября 2024 года. AP Photo

Это был бы "успешный" случай, когда одно государство вторглось на территорию соседнего государства, "убило много людей, захватило часть территории и оставило её себе. И все с этим согласны".

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Но для Буткевича, даже это не самый большой страх. "У меня нет фетиша на территорию", – говорит он, добавляя, что больше всего его беспокоят миллионы украинцев, которые живут на этих территориях.

Буткевич находился в колонии в оккупированной Россией Луганской области Украины, и, судя по тому, что он видел, особенно в отношении гражданских лиц, находящихся под стражей в России, "все, кто находится на оккупированных территориях, – заложники российского режима".

Это люди, которые живут в условиях, когда их в любой момент могут лишить свободы и когда их права могут быть нарушены.

"Это может происходить на системном уровне, и они не получают никакой защиты", – говорит Буткевич.

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Бесправие в российском плену

Более 90 % украинских военнопленных не посещают представители международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, и, следовательно, отсутствует мониторинг условий их содержания.

В прошлом году Генеральная прокуратура Украины выявила, что до 90% всех вернувшихся военнопленных подвергались пыткам в российских тюрьмах.

По словам Буткевича, ему и другим украинцам, находящимся в той же колонии, прямо говорили, особенно в первые шесть месяцев их содержания, что никто не имеет к ним доступа, кроме тюремной охраны.

"Они использовали это как средство, чтобы подорвать наш моральный дух и объяснить, что они могут сделать с нами все, что угодно. Никто об этом не узнает, не говоря уже о том, чтобы привлечь их к ответственности. И мы знали, что это правда, потому что это было правдой", – вспоминает правозащитник.

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Буткевич рассказал, что летом 2022 года, сразу после пленения, он встретился с представителем миссии ООН по правам человека. До этого визита украинцу давали инструкции и угрожали, "что с нами будет, если мы вдруг скажем что-то не то".

Он так и не встретил представителей Красного Креста, на которых, по его словам, военнопленные изначально надеялись.

Украинские военнослужащие кричат "Слава Украине" с национальными флагами после возвращения из плена. AP Photo

"В конце концов мы начали шутить, что это была, пожалуй, единственная неправительственная организация, чей мандат был закреплён международным гуманитарным правом, которая должна была нас посетить. И этого так и не произошло", – вспоминает Буткевич.

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По словам Буткевича, россияне упоминают Женевскую конвенцию только как "инструмент для запугивания и ложных обвинений".

Сам Буткевич слышал о ней дважды, вспоминает он: первый раз, когда его вместе с другими украинскими военнопленными перевозили в колонию в Луганской области.

"Российские офицеры сказали нам, что в данный момент мы не являемся военнопленными, что мы просто пропали в зоне боевых действий и станем военнопленными, когда нас доставят к месту назначения, то есть мы можем просто исчезнуть, если будем вести себя неподобающим образом", – говорит он.

Буткевич говорит, что во второй раз услышал о Женевской конвенции, когда его ложно обвинили в её нарушении: "То есть меня обвинили в нарушении Женевской конвенции, на основании чего я был объявлен и осужден как военный преступник. Это единственное, для чего они используют Женевскую конвенцию".

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Гражданские в руках Кремля

Возвращаясь к своей адвокатской деятельности, Буткевич рассказал Euronews, что его приоритетом номер один является украинское гражданское население, находящееся в плену на оккупированных Россией территориях.

"Если принять во внимание всех тех, кто ищет своих близких и пытается их найти, то сотни тысяч людей обеспокоены необходимостью освобождения наших гражданских лиц, которые находятся в российском плену. Они должны быть освобождены как можно скорее путеём обмена или иным способом", – сказал он.

А до тех пор, по его словам, должен существовать независимый механизм мониторинга для проверки условий их содержания, "потому что, к сожалению, я знаю об условиях содержания не понаслышке из собственного опыта". Об этом опыте он рассказал в Европарламенте в Брюсселе.

Его конкретное послание Европе? Перестаньте считать это локальной российско-украинской историей.

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Действия России сейчас направлены на разрушение основ фундаментальных ценностей и того, что осталось от системы международного гуманитарного права и системы международной безопасности, что важно для всех остальных стран мира. И именно поэтому Украина должна помочь защитить эти ценности этой системы. Максим Буткевич общественный деятель, бывший украинский военнопленный

Три года назад большинство стран мира давали Украине всего несколько дней до того, как она капитулирует.

Однако с тех пор "украинцы уже столько раз удивляли всех и имеют огромные ресурсы, чтобы продолжать удивлять всех, у кого короткая память", – отметил Буткевич.

Но есть и другой момент, который, по его словам, не столь оптимистичен, особенно когда речь идёт о некоторых европейских странах.

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Если, строго гипотетически, Украина не сможет достичь своих целей без помощи из-за рубежа, это будет означать, что "русский мир" придёт к ним, "и они будут удивлены, но может быть уже слишком поздно", заключил Буткевич.