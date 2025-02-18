Турция задержала около 300 подозреваемых в ходе операции против РПК

РЕКЛАМА

Турецкие власти задержали 282 человека за последние 5 дней в рамках широкомасштабной операции против запрещённой Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом объявил во вторник министр внутренних дел Али Ерликая.

Рейды прошли в 51 провинции. Подозреваемые обвиняются в финансировании РПК, вербовке членов, распространении пропаганды и участии в насильственных уличных демонстрациях.

РПК, которая десятилетиями ведет повстанческую борьбу в Турции, внесена Анкарой и её западными союзниками в список террористических организаций.

Задержания прошли на фоне продолжающихся усилий по возобновлению мирных переговоров между турецкими властями и курдской группировкой, которые, как ожидается, будут включать потенциальный призыв находящегося в тюрьме лидера группировки Абдуллы Оджалана к разоружению.

В ходе рейдов, по словам главы МВД, полиция конфисковала два автомата АК-47 и другое оружие.

В последние месяцы администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана активизировала борьбу с группами, предположительно связанными с РПК, задерживая, в частности, политических представителей.

Некоторые избранные курдские мэры были отстранены от должности из-за предполагаемых связей с РПК и заменены назначенными правительством чиновниками.

Последнее увольнение произошло в субботу, когда власти сместили мэра муниципалитета Ван на востоке Турции, заменив его назначенным государством губернатором.