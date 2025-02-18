Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Турция задержала около 300 подозреваемых в ходе операции против РПК

Демонстранты проводят шествие с требованием освободить курдского лидера Абдуллу Оджалана в Камышли, северо-восточная Сирия, суббота, 15 февраля 2025 года.
Демонстранты проводят шествие с требованием освободить курдского лидера Абдуллу Оджалана в Камышли, северо-восточная Сирия, суббота, 15 февраля 2025 года. Авторское право  AP Photo/Baderkhan Ahmad
Авторское право AP Photo/Baderkhan Ahmad
By Oman Al Yahyai и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Рейды в ходе операция против запрещённой курдской организации РПК охватили 51 провинцию Турции. Задержаны около 300 человек по подозрению в финансировании РПК, вербовке, пропаганде и организации насильственных протестов.

РЕКЛАМА

Турецкие власти задержали 282 человека за последние 5 дней в рамках широкомасштабной операции против запрещённой Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом объявил во вторник министр внутренних дел Али Ерликая.

Рейды прошли в 51 провинции. Подозреваемые обвиняются в финансировании РПК, вербовке членов, распространении пропаганды и участии в насильственных уличных демонстрациях.

РПК, которая десятилетиями ведет повстанческую борьбу в Турции, внесена Анкарой и её западными союзниками в список террористических организаций.

Related

Задержания прошли на фоне продолжающихся усилий по возобновлению мирных переговоров между турецкими властями и курдской группировкой, которые, как ожидается, будут включать потенциальный призыв находящегося в тюрьме лидера группировки Абдуллы Оджалана к разоружению.

В ходе рейдов, по словам главы МВД, полиция конфисковала два автомата АК-47 и другое оружие.

В последние месяцы администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана активизировала борьбу с группами, предположительно связанными с РПК, задерживая, в частности, политических представителей.

Некоторые избранные курдские мэры были отстранены от должности из-за предполагаемых связей с РПК и заменены назначенными правительством чиновниками.

Последнее увольнение произошло в субботу, когда власти сместили мэра муниципалитета Ван на востоке Турции, заменив его назначенным государством губернатором.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Ответственность за взрывы в Анкаре взяла на себя запрещенная в Турции РПК - СМИ

Турция призывает Израиль и курдов "не дестабилизировать Сирию"

10 человек погибли во время тушения лесного пожара в Эскишехире