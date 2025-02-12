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Сотрудники МЧС спасли рыбаков, дрейфовавших в Охотском море на отколовшейся льдине

МЧС РФ эвакуирует рыбаков с дрейфующей льдины
МЧС РФ эвакуирует рыбаков с дрейфующей льдины Авторское право EBU
Авторское право EBU
By Abby Chitty и EBU
Опубликовано
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На Сахалине более 30-ти сотрудников МЧС и 17 единиц техники были задействованы в спасении рыбаков с отколовшейся льдины. Некоторые не хотели эвакуироваться без улова.

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Сотрудники МЧС России спасли 139 рыбаков, дрейфовавших на оторвавшейся льдине по Охотскому морю в Сахалинской области. На месте работали более тридцати спасателей. Были привлечены 17 единиц техники.

С начала, как уточнили в ведомстве, 44 человека эвакуировали на вертолете Ми-8, еще 65 - с помощью плавсредств. Некоторое время спустя забрали оставшихся людей. При этом, как сообщается, часть рыбаков отказывалась покидать льдину без улова.

Во время спасательной операции температура воздуха была около нуля градусов и шел небольшой снег.

На Сахалине, крупнейшем российском острове, нередки случаи, когда люди оказываются на дрейфующих льдинах. В феврале прошлого года более 80 рыбаков были спасены, когда льдина оторвалась от берега в районе села Стародубское на юге Сахалинской области. В 2020 году более 500 рыбаков пришлось спасать с отколовшейся льдины в районе залива Мордвинова.

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