Мощный оползень сошел на деревню в провинции Сычуань

By Euronews и AP

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В результате схода мощного оползня на деревню в китайской провинции Сычуань пропали без вести около 30 человек.

Спасательная операция затруднена из-за непрекращающихся дождей и новых оползней. В ней принимают участие более 1000 сотрудников полиции, пожарных и медицинских служб.

Удалось эвакуировать более 350 человек, известно об одном погибшем.

Власти заявили, что, по предварительным оценкам, к катастрофе привели сильные дожди и геологические особенности местности.

Протяженность оползня в деревне Цзиньпин уезда Цзюньлянь составила около 1,2 километра, он унес с собой около 100 000 кубометров земли и обломков.

Спасатели пробираются через обломки, используя беспилотники и радары для обнаружения жизни

Под оползнем погребены 10 домов и производственное здание.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Гуочжун прибыл на место происшествия, чтобы руководить спасательной операцией, он также посетил пострадавших жителей. Лю также отметил, что окружающие склоны по-прежнему представляют опасность из-за риска обрушения, и призвал провести научную оценку, чтобы обеспечить безопасность операции и предотвратить новую катастрофу, сообщает государственное информационное агентство Синьхуа.

Оползни, часто вызванные дождями или небезопасными строительными работами, не редкость в Китае. В прошлом году в результате оползня в отдаленной горной части юго-западной провинции Юньнань погибли десятки людей.