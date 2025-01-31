NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Спасатели Японии не знают, жив ли шофер грузовика, упавший в воронку

Полицейские и спасатели готовятся к спасательной операции в Яшио, к северо-востоку от Токио, четверг, 30 января 2025 г.
Полицейские и спасатели готовятся к спасательной операции в Яшио, к северо-востоку от Токио, четверг, 30 января 2025 г. Авторское право Yu Matsuda/AP
Авторское право Yu Matsuda/AP
By Kieran Guilbert
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

В японском городе Яшио спасатели третьи сутки не могут достать водителя, упавшего в провал на дороге вместе со своим грузовиком. Медики опасаются, что критический порог выживаемости уже пройден.

РЕКЛАМА

74-летний шофер провалился вместе с машиной в яму шириной около 40 метров и глубиной 15 в минувший вторник. На данном этапе пожарные спускают в яму пандус в надежде добраться до пострадавшего. Отмечается, что воронка расширяется на глазах и заполняется грунтовой водой.

Предполагается, что кратер образовался на месте старых канализационных стыков. По словам представителя пожарной службы Йошифуми Хасигучи, водитель разговаривал со спасателями вскоре после падения, но в последние дни не подает голоса.

Спасатели также запустили в воронку беспилотник, но он не дал им ожидаемой информации. "Ситуация крайне опасная", - признал в четверг начальник пожарной службы Яшио.

Людей, живущих в радиусе 200 метров от воронки, призвали временно сократить пользование водопроводом, чтобы не подпитывать запасы подземной и сточной воды. Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Японии распорядилось провести общенациональную проверку канализационных систем.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Токио открывает независимое представительство в НАТО на фоне роста напряженности в отношениях с Москвой и Пхеньяном

Тушение крупного лесного пожара на западе Иерусалима продолжается

В Японских Альпах заработал снежный коридор