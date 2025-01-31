Спасатели Японии не знают, жив ли шофер грузовика, упавший в воронку

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74-летний шофер провалился вместе с машиной в яму шириной около 40 метров и глубиной 15 в минувший вторник. На данном этапе пожарные спускают в яму пандус в надежде добраться до пострадавшего. Отмечается, что воронка расширяется на глазах и заполняется грунтовой водой.

Предполагается, что кратер образовался на месте старых канализационных стыков. По словам представителя пожарной службы Йошифуми Хасигучи, водитель разговаривал со спасателями вскоре после падения, но в последние дни не подает голоса.

Спасатели также запустили в воронку беспилотник, но он не дал им ожидаемой информации. "Ситуация крайне опасная", - признал в четверг начальник пожарной службы Яшио.

Людей, живущих в радиусе 200 метров от воронки, призвали временно сократить пользование водопроводом, чтобы не подпитывать запасы подземной и сточной воды. Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Японии распорядилось провести общенациональную проверку канализационных систем.