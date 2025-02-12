Трамп поговорил с Путиным и Зеленским

By Euronews

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что "провел продолжительный и очень продуктивный" телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Трампа, с Путиным он обсудил Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы, они также "размышляли о великой истории" народов обеих стран.

Трамп заявил, что "мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в войне между Россией и Украиной".

"Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение государств друг друга. Мы также договорились, что наши соответствующие команды начнут переговоры немедленно, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о состоявшемся разговоре, что я и сделаю прямо сейчас", - сообщил Трамп. Он выразил уверенность, что переговоры "будут успешными".

"Я попросил государственного секретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и посла и специального посланника Стива Виткоффа возглавить переговоры", - сообщил президент США.

В Кремле сообщили, что Путин и Трамп договорились об организации личной встречи. Путин пригласил Трампа в Москву. Беседа продолжалась полтора часа.

"Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Путин заявил Трампу о готовности принять в РФ американских должностных лиц, в том числе по теме Украины. Лидеры двух стран также обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США.

Разговор Трампа и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о состоявшейся беседе с американским лидером.

"Никто не хочет мира больше, чем Украина. Вместе с США мы намечаем наши дальнейшие шаги, чтобы остановить российскую агрессию и обеспечить прочный, надежный мир. Как сказал президент Трамп, давайте доведем дело до конца", - сообщил Зеленский.

По его словам, они говорили о достижении мира, обсудили готовность к совместной работе на командном уровне, а также технологические возможности Украины - в том числе беспилотники и другие передовые отрасли.

О своем разговоре с Зеленским также сообщил Дональд Трамп.

"Мы обсудили множество тем, связанных с войной, но в основном - встречу, которая состоится в пятницу в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио возглавят делегацию", - заявил Трампв коротком сообщении.

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Между тем в Киеве с визитом находится министр финансов США Скотт Бессент.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил от США первый проект "соглашения о партнерстве"

Слова президента цитирует "Интерфакс-Украина": "Мы говорили о полезных ископаемых... Я знаю, что нашей команде был передан первый проект этого актуального документа о партнерстве между нашими странами. Я очень хочу, чтобы наша команда поработала над этим документом. Мы получили этот документ сегодня, мы... сделаем все, чтобы наши команды могли действительно быстро согласовать и подписать этот документ.

В свою очередь, Бессент отметил, что этот документ является частью дальнейших гарантий украинцам со стороны США, а также "важным сигналом российскому руководству, что "мы стоим вместе" в экономическом сотрудничестве с Украиной.