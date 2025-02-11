389 мигрантов спасены у Канарских островов

By Euronews и EBU

В понедельник на Канарские острова прибыли 389 спасённых на море мигрантов. Их лодки направлялись к островам Лансароте и Эль-Йерро. В 2024 году на Канарах высадились более 43 000 мигрантов, что стало рекордным показателем.

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Сотни мигрантов спасены в понедельник у Канарских островов. По данным местных властей, большинство из 389 мигрантов - мужчины, но на борту также находились 46 женщин и пять несовершеннолетних. Пять cудов с мирантами направлялись на Лансароте, два на остров Эль-Йерро.

По словам представителей экстренных служб, мигранты были доставлены в испанские порты Ла-Рестинга и Лос-Кристианос после того, как их спасли морские и воздушные экипажи.

В 2024 году на Канарские острова прибыли более 43 000 мигрантов, что стало рекордным показателем.

По итогам июньских выборов в Европарламент в прошлом году правые и крайне правые партии приобрели определённый вес. В связи с этим ряд стран-членов начали пересматривать свою миграционную политику.

Вопросы миграции, отмечают наблюдатели, занимают немаловажное место в повестке дня и Европейского совета.

В письме к государствам ЕС президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ускорить возвращение просителей убежища на родину и открыть центры содержания в третьих странах, в соответствии с предложенным премьер-министром Италии в рамках соглашения с Албанией решением.

Со своей стороны испанское правительство в прошлом году объявило об открытии в аэропорту Сьюдад-Реал центра экстренного приема, который будет рассматривать просьбы о предоставлении убежища от нелегально прибывших лиц.