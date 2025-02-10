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Тела десятков мигрантов найдены в двух массовых захоронениях в Ливии

FILE - Сотрудники Министерства юстиции Ливии раскапывают место предполагаемого массового захоронения в городе Тархуна, Ливия, вторник, 23 июня 2020 г.
FILE - Сотрудники Министерства юстиции Ливии раскапывают место предполагаемого массового захоронения в городе Тархуна, Ливия, вторник, 23 июня 2020 г. Авторское право Hazem Ahmed/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.
Авторское право Hazem Ahmed/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.
By Daniel Bellamy и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

На этой неделе ливийские власти обнаружили около 50 тел в двух массовых захоронениях в пустыне североафриканского государства, сообщили в воскресенье официальные лица.

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Эта мрачная находка стала последней трагедией, связанной с людьми, пытавшимися добраться до Европы через охваченную хаосом североафриканскую страну.

Первое массовое захоронение было обнаружено в пятницу на ферме в юго-восточном городе Куфра, как сообщается, власти забрали для вскрытия 19 тел.

Управление безопасности Альвахат опубликовало на своей странице в Facebook снимки, на которых видно, как полицейские и медики копают в песке и извлекают тела, завернутые в одеяла. Неправительственная организация Migrant Rescue Watch затем разместила эти снимки на сайте X:

Аль-Абрин, которая помогает мигрантам на востоке и юге Ливии, заявила, что некоторые из них, очевидно, были застрелены, прежде чем их похоронили в братской могиле.

По словам Мохамеда аль-Фадейла, главы палаты безопасности в Куфре, после рейда на центр торговли людьми в городе также было обнаружено отдельное массовое захоронение с не менее чем 30 телами. По словам выживших, в могиле было похоронено около 70 человек. Власти продолжают прочесывать местность.

Массовые захоронения мигрантов - не редкость в Ливии. В прошлом году власти обнаружили тела по меньшей мере 65 мигрантов в районе Шуайриф, в 350 километрах к югу от столицы Триполи.

Ливия является основным транзитным пунктом для мигрантов из Африки и Ближнего Востока, пытающихся добраться до Европы. Страна погрузилась в хаос после восстания при поддержке НАТО, в результате которого в 2011 году был свергнут и убит диктатор Муаммар Каддафи, правивший на прот яжении мнрогих лет. Богатая нефтью Ливия почти все последнее десятилетие находилась под властью соперничающих правительств в восточной и западной части страны, каждое из которых поддерживалось множеством ополченцев и иностранных правительств.

Торговцы людьми извлекли выгоду из более чем десятилетней нестабильности, переправляя мигрантов через границы страны с шестью государствами, включая Чад, Нигер, Судан, Египет, Алжир и Тунис.

Оказавшись на побережье, торговцы людьми сажают отчаявшихся мигрантов, ищущих лучшей жизни в Европе, в плохо оборудованные резиновые лодки и другие суда для рискованного плавания по опасному маршруту в Центральном Средиземноморье.

Правозащитные группы и агентства ООН на протяжении многих лет документируют систематические злоупотребления в отношении мигрантов в Ливии, включая принудительный труд, избиения, изнасилования и пытки. Жестокое обращение часто сопровождается попытками вымогать деньги у семей, прежде чем мигрантам разрешат покинуть Ливию на лодках торговцев людьми.

Те, кто был перехвачен и возвращен в Ливию, включая женщин и детей, содержатся в государственных центрах заключения, где они, как сообщают правозащитные группы и эксперты ООН, также подвергаются жестокому обращению, включая пытки, изнасилования и вымогательства.

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