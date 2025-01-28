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Италия - Албания: судно с 49 нелегальными мигрантами на борту прибывает в порт Шенджин

Порт Шенджин, Албания
Порт Шенджин, Албания Авторское право Vlasov Sulaj/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Vlasov Sulaj/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By euronews
Опубликовано Последние обновления
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Отправка судна "Кассиопея" с 49 мигрантами на борту - третья попытка Рима ускорить пограничные процедуры в третьей стране. Несмотря на изменение закона в Италии, решение Рима может изменить Европейский суд.

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Патрульное судно итальянских ВМС "Кассиопея", на борту которого находились 49 нелегальных мигрантов, причалило в порту Шенджин (Албания). Они были спасены в выходные в международных водах к югу от острова Лампедуза.

Судно вошло в порт в 07.30, сообщает Ansa. На борту находятся граждане Бангладеш (большинство), египтяне, ивуарийцы и гамбийцы, которые должны пройти ускоренные пограничные процедуры. Они предусмотрены для тех, кто прибыл из безопасных стран и не предъявил документы, удостоверяющие личность.

Как Мелони спасла албанскую модель

В ноябре прошлого года модель экстернализации приема и репатриации мигрантов в случае отказа была во второй раз заблокирована судом по делам мигрантов в Риме. В соответствии с его решением из порта Албании вернули семь мигрантов из Египта и Бангладеш.

Чтобы избежать возможной новой блокировки, правительство Джорджи Мелони утвердило декрет-закон, переименованный в "декрет о потоках", с обновленным списком "безопасных стран" для мигрантов, включая Египет и Бангладеш. Так стало возможным обойти юридическое препятствие, налагаемое законодательством ЕС, с помощью правила более высокого ранга, чем предыдущий межминистерский декрет. Закон, вступивший в силу 11 января, предусматривает, что решения будут принимать не магистраты иммиграционного отдела, а судьи Апелляционного суда.

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