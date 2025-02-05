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Депортации Трампа: первую группу мигрантов доставили на Гаити

Депортации мигрантов начались после инаугурации Трампа
Депортации мигрантов начались после инаугурации Трампа Авторское право Odelyn Joseph/AP Photo
Авторское право Odelyn Joseph/AP Photo
By Euronews
Опубликовано
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Депортации Дональда Трампа набирают обороты: во вторник первую группу мигрантов из США доставили на Гаити. Другую группу — на военно-морскую базу в Гуантанамо на Кубе.

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США начали масштабную кампанию по депортации мигрантов после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Так во вторник первая группа депортированных вернулась на Гаити. Марио Монтес — один из них. Он находился на американской территории почти год, когда его задержали и отправили в родную страну.

"Я шел на работу, когда сотрудники иммиграционной службы спросили, могу ли я прийти к ним, потому что у нас новый президент и нужно снова подать документы. Я пошел к ним в офис. Я увидел наручники, и они просто сказали мне, что собираются отправить меня в мою страну", — рассказал он.

Между тем Сальвадор предложил принимать и размещать в своей "мегатюрьме" депортированных из США иностранцев и опасных американских преступников — за дополнительную плату. Она была открыта в 2023 году в целях борьбы с криминальными бандами и наркокартелями. В жестких условиях там могут содержаться до 40 тысяч заключенных одновременно.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США "невероятно благодарны" Сальвадору за это предложение и что он уже обсудил его с Дональдом Трампом.

Тем временем на Кубе приземлился первый американский военный самолет с мигрантами на борту, которых отвезут на военно-морскую базу США в Гуантанамо, сообщил глава Пентагона Питер Хегсет.

Всего за первую неделю второго срока Дональда Трампа власти сообщили о депортации около 7 300 человек разных национальностей.

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