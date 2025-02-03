ЕС пообещал дать "решительный ответ" на американские пошлины

By Euronews

Президент США Дональд Трамп заявил, что "точно" введет пошлины на европейские товары. В ЕС пообещали дать "решительный ответ".

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В Евросоюзе готовятся дать "решительный ответ" на торговую политику президента США Дональда Трампа: накануне он заявил, что "точно" введет пошлины на импорт европейских товаров.

В Берлине считают, что, делая это, Вашингтон атакует в первую очередь немецкие компании, так как у Германии самый большой профицит торгового баланса по отношению к США.

"Понятно, что, будучи сильной экономической зоной, мы можем сами разбираться в наших делах и реагировать на тарифную политику тарифной политикой. Мы должны и будем это делать, но перспектива и цель должны заключаться в том, чтобы наши действия сводились к сотрудничеству", — заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

В Европе стараются избежать торговой войны с США.

"Мы должны сделать все, чтобы избежать этой совершенно ненужной и глупой войны пошлин или торговой войны. Мы не можем потерять здравый смысл, мы не можем потерять осознание наших интересов. В то же время мы не можем потерять наше европейское самоуважение и уверенность в себе. Это нелегко, но посмотрим", — сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Европа стремится стать более независимой не только в экономическом, но и в оборонном плане. В понедельник лидеры ЕС встретились на неформальный саммит в Брюсселе, где обсуждают укрепление военного потенциала блока. По подсчетам Еврокомиссии, в течение следующего десятилетия ЕС необходимо инвестировать не менее 500 млрд евро в оборону.