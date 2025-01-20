Трамп планирует рейды против нелегальных мигрантов сразу после инаугурации

By Euronews

Администрация избранного президента США Дональда Трампа проведёт масштабный антимиграционный рейд в Чикаго 21 января, на следующий день после инаугурации. Операция продлится неделю и будет направлена на выявление и депортацию нелегальных мигрантов.

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Чикаго готовится к массовым депортациям. Американские СМИ сообщают, что администрация избранного президента США Дональда Трампа планирует начать масштабный антимиграционный рейд в городе 21 января, на следующий день после церемонии инаугурации.

Люди оформляют доверенности, организуют на случай необходимости присмотр за детьми, устанавливают камеры наблюдения.

"Я живу в Чикаго уже около 27 лет. У меня трое детей, они родились здесь, в США, в Чикаго. Мне немного страшно, потому что я думаю о своих детях. Если однажды меня задержат сотрудники ICE, как они узнают об этом? Кто заберет их из школы? Это будет для них очень чувствительно", - говорит нелегальная мигрантка Елена Баррера.

Как сообщается, в рейде в Чикаго примут участие от 100 до 200 сотрудников иммиграционной и таможенной полиции США. Главной их целью будут мигранты с криминальным прошлым.

Трамп обещал запустить "самую масштабную программу депортации в истории США" ещё во время своей предвыборной кампании. Он планирует выдворить из страны несколько миллионов мигрантов.

В воскресенье Трамп заявил в интервью телеканалу NBC, что высылки нелегалов "начнутся очень, очень быстро".

По оценкам экспертов, в США проживает около 11 миллионов нелегальных мигрантов.

Согласно отчету Иммиграционной и таможенной службы США, в прошлом году администрация президента Байдена депортировала более 270 тысяч человек. Это самый высокий показатель с 2014 года. Похожие показатели по депортациям были во время первого президентского срока Трампа - 267 тысяч в 2019 году.

По данным исследовательского центра Пью, в США проживает около 11 миллионов нелегальных мигрантов.