Не менее 10 человек погибли в результате стрельбы в учебном центре в Швеции

Полиция работает на месте происшествия, по словам стражей порядка "ситуация серьёзная". По официальным данным, погибли не менее десяти человек.
Около десяти человек погибли в результате стрельбы в учебном центре в шведском городе Эребру, сообщили в полиции.
Отмечается, что общее число погибших и пострадавших на данный момент неизвестно.
Представители шведской полиции сообщили на брифинге для прессы, что стрелявший убит. Он действовал в одиночку, его мотивы неизвестны.
По сообщениям очевидцев, в районе школы после экзаменов прозвучало не менее 10 выстрелов. Отмечается, что многие учащиеся к этому времени уже разошлись по домам, оставшиеся в школе забаррикадировались в классах.
В муниципальном учебном центре в Эребру обучаются люди старше 20 лет. Учреждение предоставляет, в частности, программы интеграции для иностранцев и курсы для людей с ограниченными возможностями.