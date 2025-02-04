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Не менее 10 человек погибли в результате стрельбы в учебном центре в Швеции

Здание образовательного центра в Эребру
Здание образовательного центра в Эребру Авторское право Cleared
Авторское право Cleared
By Euronews
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Полиция работает на месте происшествия, по словам стражей порядка "ситуация серьёзная". По официальным данным, погибли не менее десяти человек.

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Около десяти человек погибли в результате стрельбы в учебном центре в шведском городе Эребру, сообщили в полиции.

Отмечается, что общее число погибших и пострадавших на данный момент неизвестно.

Представители шведской полиции сообщили на брифинге для прессы, что стрелявший убит. Он действовал в одиночку, его мотивы неизвестны.

По сообщениям очевидцев, в районе школы после экзаменов прозвучало не менее 10 выстрелов. Отмечается, что многие учащиеся к этому времени уже разошлись по домам, оставшиеся в школе забаррикадировались в классах.

В муниципальном учебном центре в Эребру обучаются люди старше 20 лет. Учреждение предоставляет, в частности, программы интеграции для иностранцев и курсы для людей с ограниченными возможностями.

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