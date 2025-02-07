В Эребру почтили память погибших в результате стрельбы в учебном центре

Шведские СМИ сообщают, что нападение на учащихся в муниципальном учебном центре в Эребру совершил 35-летний Рикард Андерссон. По данным полиции, он покончил с собой.
В шведском городе Эребру почтили память жертв стрельбы в муниципальном учебном центре, в результате которой во вторник 4 февраля погибли 11 человек.
По данным полиции, среди убитых и раненых граждане нескольких стран.
Один из погибших 29-летний Салим Искеф приехал в Швецию из охваченной войной Сирии в 2015 году и собирался жениться этим летом.
"Мы все время смотрим в окно, думаем, вдруг он вернется и постучит в дверь, и нам придется открыть. Мы не спим, не едим, не пьем. Ничего, просто сидим и смотрим в окно", - говорят сестра и невеста Салима.
Полиция официально не идентифицировала нападавшего, однако шведские СМИ сообщают, что стрельбу в учебном центре в Эребру устроил 35-летний Рикард Андерссон.
У него была лицензия на огнестрельное оружие.
Шведская полиция заявила, что нападавший не был им известен. Информации, указывающей на то, что он действовал по идеологическим мотивам, нет.
Преступник действовал в одиночку, заявил начальник полиции Эребру.
По предварительной информации, Андерссон застрелился на месте преступления. Прибывшие на место стрельбы сотрудники правоохранительных органов, как сообщили в полиции, не открывали огонь.
Мотив нападения выясняется.