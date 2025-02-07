В Эребру почтили память погибших в результате стрельбы в учебном центре

By Euronews

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В шведском городе Эребру почтили память жертв стрельбы в муниципальном учебном центре, в результате которой во вторник 4 февраля погибли 11 человек.

По данным полиции, среди убитых и раненых граждане нескольких стран.

Один из погибших 29-летний Салим Искеф приехал в Швецию из охваченной войной Сирии в 2015 году и собирался жениться этим летом.

"Мы все время смотрим в окно, думаем, вдруг он вернется и постучит в дверь, и нам придется открыть. Мы не спим, не едим, не пьем. Ничего, просто сидим и смотрим в окно", - говорят сестра и невеста Салима.

Полиция официально не идентифицировала нападавшего, однако шведские СМИ сообщают, что стрельбу в учебном центре в Эребру устроил 35-летний Рикард Андерссон.

У него была лицензия на огнестрельное оружие.

Шведская полиция заявила, что нападавший не был им известен. Информации, указывающей на то, что он действовал по идеологическим мотивам, нет.

Преступник действовал в одиночку, заявил начальник полиции Эребру.

По предварительной информации, Андерссон застрелился на месте преступления. Прибывшие на место стрельбы сотрудники правоохранительных органов, как сообщили в полиции, не открывали огонь.

Мотив нападения выясняется.