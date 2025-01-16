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Нападение с ножом в словацкой школе: 2 погибших

Полицейские стоят рядом с местом смертельной поножовщины в средней школе в Спишска Стара Вес, Словакия, 16 января 2025 года.
Полицейские стоят рядом с местом смертельной поножовщины в средней школе в Спишска Стара Вес, Словакия, 16 января 2025 года. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Rory Sullivan
Опубликовано
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18-летний подозреваемый скрылся с места преступления, но позже был задержан полицией.

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Два человека погибли и один получил ранения на севере Словакии в четверг в результате нападения вооружённого ножом ученика на одноклассников и учителя в школе в городе Спишска-Стара-Вес с населением 17 000 человек на границе с Польшей.

Подозреваемый, 18-летний студент, после нападения скрылся с места происшествия, но через некоторое время был задержан. По словам властей, раненый находится в критическом состоянии.

Местные СМИ сообщили, что среди жертв нападения - заместитель директора школы.

На месте происшествия выехали несколько бригад скорой помощи. В Спишска-Стара-Вес прибыли министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток и министр образования Томаш Друкер. Они заявили, что будут работать над тем, чтобы защитить студентов и преподавателей от подобных нападений.

Президент Петер Пеллегрини назвал нападение "настоящей трагедией" и вместе с премьер-министром Робертом Фицо выразил соболезнования родственникам погибших.

"Ни одна проблема в мире не может быть решена с помощью ножа или любого другого оружия", - сказал Пеллегрини.

В Словакии подобные нападения происходят редко, хотя за последние годы было несколько подобных инцидентов.

В 2020 году 22-летний бывший студент напал на школу в городе Врутки, убив заместителя директора гимназии и ранив 5 человек, включая двух учеников. В 2022 году старшеклассник напал на ученицу школы в Новаках и ранил ее.

Дополнительные источники • AP

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