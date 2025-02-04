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Торговые войны: Китай ответил Трампу тарифами на импорт энергоносителей

В Белом доме сообщили, что Дональд Трамп планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие дни.
В Белом доме сообщили, что Дональд Трамп планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие дни. Авторское право Dmitri Lovetsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Dmitri Lovetsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Orestes Georgiou Daniel и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Пекин заявил, что вводит пошлины на ряд американских товаров, а также объявил о начале антимонопольного расследования в отношении Google.

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Во вторник Китай объявил о введении ответных тарифов на ряд американских товаров, а также о начале антимонопольного расследования в отношении гиганта Google. Эти заявления были сделаны в тот же день, когда должны вступить в силу 10-процентные тарифы на китайскую продукцию, введённые президентом США Дональдом Трампом.

Министерство торговли КНР заявило, что введёт 15-процентные пошлины на американский уголь и сжиженный природный газ, а также 10-процентные тарифы на сырую нефть, сельскохозяйственное оборудование и крупногабаритные автомобили.

"Одностороннее повышение тарифов Вашингтоном серьёзно нарушает правила Всемирной торговой организации, – говорится в заявлении ведомства. "Оно не только не способствует решению собственных проблем, но и наносит ущерб нормальному экономическому и торговому сотрудничеству между Китаем и США".

10-процентные тарифы, введенные президентом Дональдом Трампом против Китая, вступили в силу во вторник, хотя Трамп заявил, что планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие дни.

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В отдельном заявлении "Государственная администрация по регулированию рынков" КНР сообщила, что проводит расследование в отношении Google по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства.

Реакция Китая последовала всего через несколько часов после того, как Трамп согласился приостановить на 30 дней действие тарифов, которыми он угрожал Мексике и Канаде, после того как обе страны согласились принять меры по укреплению безопасности границ и борьбе с наркотрафиком.

В воскресенье Китай подтвердил своё намерение принять "необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов" после решения президента Трампа ввести 10-процентные тарифы в отношении китайской продукции за то, что Пекин якобы "делает слишком мало", чтобы остановить поток химических компонентов, из которых затем производят и нелегально ввозят в США наркотический опиоидный анальгетик фентанил.

Принятые Китаем ответные меры вступят в силу 10 февраля.

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