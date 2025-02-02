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Скандируя "наши права пересмотру не подлежат", тысячи аргентинцев вышли на улицы Буэнос-Айреса и других городов страны на "антифашистский и антирасистский марш протеста".

Возмущение общественности вызвали недавние заявления президента Хавьера Милея касательно прав женщин и ЛГБТ-сообщества. В своей речи на экономическом форуме в Давосе он сравнил гомосексуальность с педофилией. В том же выступлении аргентинский лидер пообещал исключить из уголовного кодекса понятие фемицида.

"Под угрозой находятся самые главные, фундаментальные права человека - права на жизнь и свободу передвижения", - поясняет один из демонстрантов.

"Правительство занимается не государственными делами, такими как здравоохранение и образование, а вмешивается в частную жизнь людей", - вторит ему ещё один присутствующий.

Ранее Милей упразднил Министерство по делам женщин, гендерным вопросам и разнообразию, в поле ответственности которого находилась проблема домашнего насилия.

Согласно официальным данным, за первый год президентстсва Милея были уволены около 40 000 государственных служащих.

Кроме того, он распорядился сократил финансирование одноимённого фонда и различных инициатив по сохранению исторической памяти, что, вероятно, приведёт к задержкам в рассмотрении судебных дел о преступлениях против человечности, совершённых во времена военной диктатуры в Аргентине.

Между тем, бедность в стране по-прежнему на высоком уровне - 56%, несмотря на то, что денежная инфляция демонстрирует признаки стабилизации.