Выступая на Давосском экономическом форуме, президент Аргентины провёл аналогию между гомосексуальностью и педофилией, пообещав также исключить из уголовного кодекса понятие "фемицид".
Скандируя "наши права пересмотру не подлежат", тысячи аргентинцев вышли на улицы Буэнос-Айреса и других городов страны на "антифашистский и антирасистский марш протеста".
Возмущение общественности вызвали недавние заявления президента Хавьера Милея касательно прав женщин и ЛГБТ-сообщества. В своей речи на экономическом форуме в Давосе он сравнил гомосексуальность с педофилией. В том же выступлении аргентинский лидер пообещал исключить из уголовного кодекса понятие фемицида.
"Под угрозой находятся самые главные, фундаментальные права человека - права на жизнь и свободу передвижения", - поясняет один из демонстрантов.
"Правительство занимается не государственными делами, такими как здравоохранение и образование, а вмешивается в частную жизнь людей", - вторит ему ещё один присутствующий.
Ранее Милей упразднил Министерство по делам женщин, гендерным вопросам и разнообразию, в поле ответственности которого находилась проблема домашнего насилия.
Согласно официальным данным, за первый год президентстсва Милея были уволены около 40 000 государственных служащих.
Кроме того, он распорядился сократил финансирование одноимённого фонда и различных инициатив по сохранению исторической памяти, что, вероятно, приведёт к задержкам в рассмотрении судебных дел о преступлениях против человечности, совершённых во времена военной диктатуры в Аргентине.
Между тем, бедность в стране по-прежнему на высоком уровне - 56%, несмотря на то, что денежная инфляция демонстрирует признаки стабилизации.