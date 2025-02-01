В Филадельфии разбился медицинский самолет

By Euronews и AP

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Медицинский транспортный самолет, на борту которого находился пациент-ребенок и еще пять человек, разбился в Филадельфии вскоре после взлета. Огненный шар от мощного взрыва охватил несколько домов.

"Мы не можем подтвердить наличие выживших, - говорится в заявлении компании Jet Rescue Air Ambulance. - Мы беспокоимся о семье пациента, о нашем персонале, их семьях и других пострадавших, которые могли пострадать на земле".

Место аварии в Филадельфии Matt Rourke/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Как сообщается, в результате аварии на земле погиб один человек, еще 19 получили ранения.

Авария произошла всего через два дня после самой смертоносной авиакатастрофы в США за последние десятилетия.

В среду вечером самолет American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, столкнулся в воздухе с армейским вертолетом в Вашингтоне. Выживших в этой катастрофе нет.

Камера дверного звонка в Филадельфии запечатлела кадры, на которых видно, как самолет пикирует и взрывается, падая на землю рядом с торговым центром и проезжей частью.

"Мы слышали только громкий рев и не знали, откуда он исходит. Мы просто повернулись и увидели большой шлейф", - сказал Джим Куинн, владелец дома.

Авария произошла менее чем в четырех километрах от аэропорта Северо-Восточной Филадельфии, который обслуживает в основном бизнес-джеты и чартерные рейсы.

Самолет Learjet 55 быстро исчез с радаров после того, как взлетел из аэропорта в 18:06 и поднялся на высоту 1600 футов (487 метров).

Он направлялся в Спрингфилд, штат Миссури, и был зарегистрирован на компанию Med Jets, по данным сайта Flight Aware, отслеживающего полеты. По некоторым данным на борту самолета находилась девочка из Мексики, которая возвращалась домой в сопровождении матери после лечения в США.

Президент Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что ему "так грустно" наблюдать за крушением.

"Еще больше невинных душ потеряно", - отметил он.

Самолет упал на оживленном перекрестке рядом с Рузвельт-Моллом, торговым центром под открытым небом в густонаселенном районе Раунхерст.

Местные жители потрясены случившимся Matt Rourke/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Владелец самолета, компания Jet Rescue, предоставляет услуги воздушной скорой помощи по всему миру. Расследование возглавит Национальный совет по безопасности на транспорте.

Местные СМИ сообщают, что на борту медицинского самолета могли взорваться баллоны с кислородом.