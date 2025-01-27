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Тысячи палестинцев устремились к коридору Нецарим, чтобы попасть через него в северную часть сектора Газа. Премьер-министр Израиля в воскресенье заявил, что переговоры с ХАМАС разблокированы, соглашение о перемирии, заключённое ранее, вновь начинает действовать.

Жителям севера Газы с 7-ми утра понедельника разрешено вернуться в свои дома или в то, что от них осталось, - впервые за 15 месяцев боёв.

На днях Израиль объявил ХАМАС в нарушении условий сделки, а именно - порядка освобождения заложников. В рамках первого этапа боевики не передали израильской стороне Арбель Йехуд, которая значилась в списках на обмен, и не предоставили информацию о состоянии остальных пленных. Нетаньяху распорядился о запрете перемещения жителей анклава на север.

Позже группировка ХАМАС предоставила видео-доказательства того, что Йехуд жива, и пообещала освободить её и ещё пятерых заложников до конца недели.

"Согласно договорённостям, в четверг ХАМАС освободит трёх человек. В их числе Арбель Йехуд, военнослужащая Агам Бергер и ещё один заложник. Ещё трое будут освобождены в субботу, как и предусмотрено соглашением о прекращении огня", - заявили в канцелярии израильского премьера.

Там добавили, что Израиль получил данные о состоянии всех заложников, которые должны быть освобождены на первом этапе. Их, по соглашению, 33 человека. 7 из них - три гражданских женщины и четыре женщины-военнослужащие - уже вернулись домой. Израиль в обмен выпустил из тюрем сотни палестинских заключённых.

Тысячи жители северной части анклава пробыли несколько дней у коридора Нецарим в ожидании его открытия. Mohammad Abu Samra/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

Всего же боевики удерживают около 90 человек, захваченных 7 октября 2023 года. В их числе семья Бибас - родители Ярден и Шири с двумя сыновьями - пятилетним Ариэлем и двухлетним Кфиром. Живы ли они - неизвестно.

"Вычистить Газу"

Тем временем, арабские страны осудили инициативу Дональда Трампа о переселении жителей Газы для того, чтобы "вычистить" территорию анклава.

В воскресенье президент США предложил Египту и Иордании принять у себя палестинцев, назвав сектор Газа "местом под снос", в котором "нужно всё зачистить".

Трамп уточнил при этом, что решение о переселении может быть "как временным, так и долгосрочным".

Руины домов в Джебалии после удара ЦАХАЛ, 20 января 2025 года. Abed Hajjar/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

Каир и Амман отвергли предложение, резко его раскритиковав.

В заявлении министерства иностранных дел Египта говорится, что "временное или долгосрочное" перемещение палестинцев "угрожает стабильности, рискует расширить конфликт в регионе и подрывает перспективы мира и сосуществования народов".

Египет подчеркнул, что отвергает любое нарушение прав палестинцев "будь то заселение или аннексия территорий", или "принуждение к перемещению или выселение палестинцев с их земли".

В заявлении, которое не касалось непосредственно комментариев Трампа, содержится призыв к международному сообществу работать над "реализацией решения о двух государствах" палестино-израильского конфликта.

Против выступил и лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас, заявив, что "палестинцы не покинут святые места".

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Перемещённые палестинцы возле КПП в ожидании пропска в северную часть Газы. 20 января 2025 года. Jehad Alshrafi/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

Война в Газе

Война между Израилем и ХАМАС началась в октябре 2023 года после того, как террористы вторглись на израильскую территорию, убив тамоколо 1200 человек, в основном мирных жителей. 250 человек были захвачены в заложники и увезены в Газу.

ЦАХАЛ ответил бомбардировками анклава и мощным наземным наступлением. Как сообщает подконтрольный группировке ХАМАС Минздрав сектора, погибли более 46 000 палестинцев. Ведомство не делает различий между боевиками и гражданскими, утверждая, что больше половины жертв - женщины и дети.