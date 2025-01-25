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ХАМАС освободил четырёх израильских заложниц в обмен на 200 заключенных палестинцев

Освобожденные заложницы
Освобожденные заложницы Авторское право Abed Hajjar/Copyright 2025, The AP. All rights reserved
Авторское право Abed Hajjar/Copyright 2025, The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
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Бывших заложниц привезли на машинах Красного креста на военную базу на границе с Израилем. Автобусы с освобожденными палестинскими заключенными направились на Западный берег.

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Четыре девушки, военнослужащие израильской разведки, — Карина Ариев (20 лет), Даниэлла Гильбоа (20 лет), Наама Леви (20 лет), и Лири Альбаг (19 лет) — были увезены с центральной площади Палестины в городе Газа на автомобилях Международного Красного Креста в субботу утром.

За процессом наблюдали толпы жителей Газы.

Перед тем, как их отпустили, делегат Красного Креста и представитель ХАМАС подписали неопознанные документы. Затем боевики ХАМАС вывели всех четверых на сцену, где они помахали толпе и представителям СМИ.

Военнослужащие были похищены боевиками ХАМАС с базы Нахаль-Оз недалеко от границы с Газой 7 октября 2023 года, убив там более 60 солдат. Все похищенные женщины служили в разведовательном подразделении, ответственном за мониторинг угроз вдоль границы. Пятая женщина-солдат в их подразделении, Агам Бергер, 20 лет, была похищена вместе с ними, но не включена в список.

Родители встретили своих дочерей на военном объекте ЦАХАЛ недалеко от границы с сектором Газа, где тем предстоит пройти первичный медосмотр.

В обмен на четырех солдат Израиль освободил из тюрем 200 палестинцев, 120 из которых - осужденные на пожизненное заключение террористы. Автобусы с освобожденными палестинцами уже направились на Западный берег.

В рамках первого этапа соглашения о прекращении огня ожидается постепенное освобождение в общей сложности 33 заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, удерживаемых Израилем, а также поступление в Газу дополнительной гуманитарной помощи.

По оценкам Израиля, примерно треть, а возможно, и половина из более чем 90 заложников, все еще находящихся в Газе, погибли. Израильтян волнует судьба двух малышей Бибас, о которых нет известий.

ХАМАС не предоставил точных данных о числе оставшихся в живых пленных или именах погибших, но ожидается, что организация опубликует дополнительную информацию об оставшихся 26 заложниках, подлежащих обмену в ближайшие недели.

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