Восемь из 33 заложников, которых должен был освободить ХАМАС, мертвы

By Euronews и AP

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Восемь из 33 израильских заложников, которые должны быть освобождены на первом этапе прекращения огня в Газе, мертвы. Эти данные содержатся в списке ХАМАС, с которым ознакомилось израильское правительство.

По данным представителя правительства Давида Менцера, ХАМАС утверждает, что остальные 25 (в эту цифру входят и уже освобожденные) живы.

Всего в плену ХАМАС находятся еще около 90 заложников, и израильские власти считают, что от трети до половины из них были убиты во время первой атаки или умерли после.

Перемирие, достигнутое в начале этого месяца после более чем годичных переговоров, направлено на прекращение 15-месячной войны, которая была вызвана атакой ХАМАС 7 октября 2023 года, а также на освобождение заложников, все еще удерживаемых в Газе, в обмен на сотни палестинских заключенных.

Первый этап перемирия продлится до начала марта и предусматривает освобождение в общей сложности 33 заложников и почти 2 000 палестинских заключенных.

Второй и гораздо более сложный этап еще предстоит согласовать. Переговоры по второму этапу должны начаться в следующий понедельник - на 16-й день прекращения огня, достигнутого 19 января.

ХАМАС заявил, что не освободит оставшихся заложников без прекращения войны, а Израиль пригрозил возобновить наступление, пока ХАМАС не будет уничтожен.

Обе стороны еще не договорились о плане управления Газой. ХАМАС может потребовать участия в любом будущем правительстве анклава, что Израиль отвергает.