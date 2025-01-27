ХАМАС освободит трёх заложников в четверг и ещё трёх - в субботу

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ХАМАС освободит трёх заложников в четверг 30 января и ещё трёх - в субботу 1 февраля - в рамках соглашения о перемирии с Израилем, действие которого возобновилось в понедельник. Это стало результатом 48-часовых переговоров израильских властей с ХАМАС при посредничестве Катара.

Стало известно, что первыми домой вернутся Арбель Йехуд из числа гражданских, которую похитили из кибуца Нир-Оз 7 октября 2023 года, и наблюдательница ЦАХАЛ Агам Бергер, захваченная в тот же день на военной базе "Нахаль-Оз".

Имена остальных не называются, но СМИ пишут, что на этой неделе будет освобождён 65-летний Кит Сигел, уроженец США.

Кого отпустят в субботу - пока не сообщается.

Также канцелярия премьер-министра БиньяминаНетаньяху подтвердила, что группировка ХАМАС передала документ с информацией о заложниках, которых должны вернуть Израилю в рамках первой шестинедельной фазы прекращения огня. Изначально в нём значились имена 33 человек. 7 из них - все женщины - уже вернулись домой.

Представитель правительства Давид Менцер подтвердил журналистам появившуюся ранее информацию, что 8 из 33 заложников мертвы. По его словам, ХАМАС заверил, что остальные 25 живы.

Согласно сделке, ХАМАС должен освободить в первую очередь гражданских - в том числе женщин и детей, а также женщин-военнослужащих. Израиль, в свою очередь, обязался выпустить на свободу сотни палестинских заключённых.

Вопреки договорённостям, в первые дни действия соглашения боевики не освободили ни Арбель Йехуд, ни семью Бибас с маленькими детьми.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ заявил накануне о "серьёзной обеспокоенности" за судьбу родителей Шири и Ярдена Бибас и их сыновей - двухлетнего Кфира и пятилетнего Ариэля, которые находятся в плену у террористов уже 479 дней.

Два дня назад из-за нарушения порядка освобождения заложников Нетаньяху приостановил действие соглашения о перемирии, запретив палестинцам возращаться на север Газы. Нецаримский коридор был открыт только в понедельник, когда ХАМАС пообещал освободить Йехуд и Бергер.

По оценкам, в плену у террористов до сих пор находятся примерно 90 человек, захваченных во время кровавой вылазки на юг Израиля 7 октября. Сколько из них живы - неизвестно. В ответ на нападение ЦАХАЛ начал крупномасштабную военную операцию в анклаве. Её жертвами стали десятки тысяч палестинцев, по данным подконтрольного боевикам Минздрава Газы.

Переговоры по второму - и гораздо более сложному - этапу соглашения должны начаться 3 февраля. ХАМАС заявляет, что не освободит оставшихся заложников (их примерно 60), пока война не закончится. Нетаньяху заверяет, что по-прежнему привержен цели полностью уничтожить группировку.