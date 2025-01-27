NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

ХАМАС освободит трёх заложников в четверг и ещё трёх - в субботу

В плену у ХАМАС до сих пор находятся примерно 90 заложников
В плену у ХАМАС до сих пор находятся примерно 90 заложников Авторское право AP Photo/Ohad Zwigenberg
Авторское право AP Photo/Ohad Zwigenberg
By Надежда Дрямина
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Боевики передали Израилю информацию о заложниках, подлежащих освобождению на первом этапе сделки. Власти Израиля заявили, что восемь заложников мертвы.

РЕКЛАМА

ХАМАС освободит трёх заложников в четверг 30 января и ещё трёх - в субботу 1 февраля - в рамках соглашения о перемирии с Израилем, действие которого возобновилось в понедельник. Это стало результатом 48-часовых переговоров израильских властей с ХАМАС при посредничестве Катара.

Стало известно, что первыми домой вернутся Арбель Йехуд из числа гражданских, которую похитили из кибуца Нир-Оз 7 октября 2023 года, и наблюдательница ЦАХАЛ Агам Бергер, захваченная в тот же день на военной базе "Нахаль-Оз".

Имена остальных не называются, но СМИ пишут, что на этой неделе будет освобождён 65-летний Кит Сигел, уроженец США.

Кого отпустят в субботу - пока не сообщается.

Также канцелярия премьер-министра БиньяминаНетаньяху подтвердила, что группировка ХАМАС передала документ с информацией о заложниках, которых должны вернуть Израилю в рамках первой шестинедельной фазы прекращения огня. Изначально в нём значились имена 33 человек. 7 из них - все женщины - уже вернулись домой.

Представитель правительства Давид Менцер подтвердил журналистам появившуюся ранее информацию, что 8 из 33 заложников мертвы. По его словам, ХАМАС заверил, что остальные 25 живы.

Согласно сделке, ХАМАС должен освободить в первую очередь гражданских - в том числе женщин и детей, а также женщин-военнослужащих. Израиль, в свою очередь, обязался выпустить на свободу сотни палестинских заключённых.

Вопреки договорённостям, в первые дни действия соглашения боевики не освободили ни Арбель Йехуд, ни семью Бибас с маленькими детьми.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ заявил накануне о "серьёзной обеспокоенности" за судьбу родителей Шири и Ярдена Бибас и их сыновей - двухлетнего Кфира и пятилетнего Ариэля, которые находятся в плену у террористов уже 479 дней.

Два дня назад из-за нарушения порядка освобождения заложников Нетаньяху приостановил действие соглашения о перемирии, запретив палестинцам возращаться на север Газы. Нецаримский коридор был открыт только в понедельник, когда ХАМАС пообещал освободить Йехуд и Бергер.

По оценкам, в плену у террористов до сих пор находятся примерно 90 человек, захваченных во время кровавой вылазки на юг Израиля 7 октября. Сколько из них живы - неизвестно. В ответ на нападение ЦАХАЛ начал крупномасштабную военную операцию в анклаве. Её жертвами стали десятки тысяч палестинцев, по данным подконтрольного боевикам Минздрава Газы.

Переговоры по второму - и гораздо более сложному - этапу соглашения должны начаться 3 февраля. ХАМАС заявляет, что не освободит оставшихся заложников (их примерно 60), пока война не закончится. Нетаньяху заверяет, что по-прежнему привержен цели полностью уничтожить группировку.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

В Израиле вспоминают жертв террора. На площадке фестиваля Nova прозвучала сирена

Как французские ультраправые встали под знамёна борьбы с антисемитизмом

Новая операция ЦАХАЛ в Газе: что будет с оставшимися заложниками?