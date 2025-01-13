Война в Газе: окончательный проект соглашения и новые удары

By Euronews

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Окончательный проект соглашения о прекращении войны в секторе Газа и освобождении заложников представили посредники Израилю и ХАМАС в понедельник. Об этом сообщил источник, близкий к переговорам в Дохе, в которых приняли участие представители Джо Байдена и Дональда Трампа, а также премьер-министр Катара.

В воскресенье по крайней мере одно тело было извлечено спасателями из-под обломков дома в городе Газа, разрушенного в результате израильского удара .

По данным местных СМИ, в минувшие выходные несколько домов в районе Шуджайя в восточной части города пострадали от атак ЦАХАЛ.

СМИ не указывают числа жертв. Но с начала войны Израиля против ХАМАС, по данным министерства здравоохранения Газы, более 46 000 человек были убиты и более 110 000 получили ранения.

В воскресенье спецкоординатор ООН по гуманитарным вопросам на оккупированной палестинской территории Муханнад Хади призвал прекратить войну в Газе, от которой в регионе в первую очередь страдают дети.

Хади лично посетил город Газу, где встретился с представителями работающих на месте неправительственных организаций (НПО).

Высокопоставленный чиновник ООН также посетил церковь Святого Семейства, где записал видеообращение на ступенях храма в окружении перемещённых детей.

В воскресенье Палестинская администрация (ПА), управляющая Западным берегом реки Иордан, обвинила ХАМАС в катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа, заявив, что группировка дала Израилю необоснованный предлог для проведения крупнейшей истребительной войны против населения Газы нападениями 7 октября 2023 года.