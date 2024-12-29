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Газа: обстреляна больница. Израиль утверждает, что она работала на ХАМАС

Больница Вафа в городе Газа повреждена в результате израильского авиаудара, в результате которого погибли семь человек
Больница Вафа в городе Газа повреждена в результате израильского авиаудара, в результате которого погибли семь человек Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
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В результате израильского авиаудара по больнице "Вафа" в городе Газа погибли семь человек, сообщает подконтрольный ХАМАС Минздрав палестинского анклава.

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Служба гражданской обороны Газы сообщила, что в результате обстрела Израилем местной больницы "Аль-Вафа" погибли семь человек, есть раненые. Израильское командование уточнило, что стреляли по центру управления ХАМАС - в здание, которое больше не выполняло медицинские функции.

Из Газы продолжат поступать сообщения о потерях среди мирного населения - в частности, о погибшем недоношенном младенце, который, как утверждает Минздрав Газы, был переведен из кювеза в палатку для беженцев и замерз.

Несколько дне назад израильтяне предприняли рейд в другой палестинской больнице, "Камаль Адван", выведя оттуда людей. Израиль сообщил, что обнаружил там оружие. Палестинские источники это отрицают.

Израиль проводит операцию в секторе Газа после теракта ХАМАС на юге страны 7 октября 2023 года и утверждает, что его цель – полное уничтожение этого движения в палестинском анклаве.

Палестинцы несут мешки с телами погибших в результате ночных израильских авиаударов по лагерю беженцев Магази.
Палестинцы несут мешки с телами погибших в результате ночных израильских авиаударов по лагерю беженцев Магази.Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Медики Газы сообщили, что за время операции от действий израильской армии погибли свыше 45 тысяч человек.

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