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Число жертв пожаров в Лос-Анджелесе достигло 16, ветер может усилиться

Пожарный борется с огнем в Лос-Анджелесе, 11 января 2025 года.
Пожарный борется с огнем в Лос-Анджелесе, 11 января 2025 года. Авторское право  Jae C. Hong/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Jae C. Hong/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP
Опубликовано
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Лесные пожары превратили в ад райские уголки Лос-Анджелеса, уничтожив целые кварталы в городе, где уже более восьми месяцев не выпадало значительных осадков. Огонь раздувал сильный ветер

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Служба медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес подтвердила, что число погибших в результате лесных пожаров, охвативших регион, возросло до 16 человек.

Пять из них погибли в районе Палисейдс, 11 - в Итоне, говорится в заявлении офиса коронера. Чиновники ожидают увеличения этой цифры по мере обследования полностью разрушенных огнем кварталов.

Пожарные пытаются остановить распространение пожаров, пока потенциально сильные ветры, прогнозируемые на следующую неделю, не вернулись и не перебросили пламя на художественный музей Пола Гетти и Калифорнийский университет.

Ожесточенная борьба с пламенем идет в каньоне Мандевилл, где недалеко от тихоокеанского побережья живет Арнольд Шварценеггер и другие знаменитости. Воду на спускавшийся вниз по склону огонь сбрасывают с вертолетов. А пожарные на земле используют шланги, пытаясь отбить прыгающее пламя.

Начальник оперативного отдела CalFire Кристиан Литц на брифинге сказал, что основное внимание будет уделено пожару в Палисейдс, бушующему в районе каньона, недалеко от кампуса Калифорнийского университета.

"Мы должны быть там агрессивными", - сказал он.

Окружной инспектор Линдси Хорват заявила, что район Лос-Анджелеса "пережил еще одну ночь невообразимого ужаса и душевной боли, и еще большее число жителей было эвакуировано из-за распространения огня в Палисейдс на северо-восток".

Женщина на руинах своего дома с капитаном пожарной охраны
Женщина на руинах своего дома с капитаном пожарной охраны Mark J. Terrill/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Сейчас пламя раздувает легкий бриз, но Национальная метеорологическая служба предупредила, что сильные ветры Санта-Ана могут вскоре вернуться.

Именно они главным образом виноваты в том, что лесные пожары превратились в ад, уничтоживший целые кварталы в городе, где уже более восьми месяцев не было значительных осадков.

Огонь также угрожал перекинуться через шоссе 405 - в густонаселенные районы Голливудских холмов и долины Сан-Фернандо.

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По словам шерифа округа Лос-Анджелес Роберта Луны, мрачная работа по осмотру завалов продолжается, команды спасателей обследуют разрушенные районы с собаками.

Он сообщил, что в Пасадене создается центр помощи пострадавшим, и призвал жителей соблюдать комендантский час.

"У нас есть люди, которые ездят по округе и пытаются попасть внутрь, чтобы просто посмотреть. Держитесь подальше", - сказал он.

Пожары охватили около 145 квадратных километров - территорию, превышающую площадь Сан-Франциско.

Пожарные продолжают борьбу с огнем
Пожарные продолжают борьбу с огнем Eric Thayer/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Десятки тысяч людей были эвакуированы из районов, находящихся в зоне риска.

Пожары начались во вторник к северу от центра Лос-Анджелеса, с тех пор в них сгорело более 12 000 строений - это отдельные и многоквартирные дома, предприятия, хозяйственные постройки и автомобили.

Причины этих пожаров пока не установлены. Они могут стать самыми дорогостоящими в истории страны.

По предварительной оценке AccuWeather, ущерб и экономические потери на данный момент составляют 135-150 миллиардов долларов.

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