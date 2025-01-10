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Италия обещает помощь Сирии после падения режима Асада

Антонио Таяни и сирийский лидер Ахмед аль-Шараа
Антонио Таяни и сирийский лидер Ахмед аль-Шараа Авторское право Farnesina
Авторское право Farnesina
By Fortunato Pinto
Опубликовано
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Глава итальянской дипломатии Антонио Таяни отправился в Дамаск для встречи с новой властью Сирии. Он предложил возобновление самого широкого сотрудничества и и налаживание связей между университетами.

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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни прилетел в Дамаск , где встретился с Ахмедом аль-Шараа, известным также как Абу Мухаммед аль-Джулани, фактическим лидером Сирии после свержения Башара Асада.

"Италия готова внести свой вклад в поддержку реформ в Сирии, у нас теперь здесь есть свой посол (Италия вновь открыла свое посольство в Дамаске в 2024 году -прим.), мы хотим быть рядом с сирийским народом и поддерживать его во всех областях, хотим возобновить экономическое сотрудничество. Италия может стать мостом между новой Сирией и ЕС", - заявил Таяни в Дамаске.

Визит министра в Дамаск проходит через день после его встречи в Риме с коллегами из пяти стран - Великобритании, Франции, Германии, Италии и США - и телефонных консультаций с коллегами из Турции и Саудовской Аравии. Главной темой многосторонних переговоров стало будущее Сирии. Ее новая власть добивается от западных стран отмены санкций, введенных в последние годы против режима Асада. Дамаск получил сигнал от ЕС, что его просьба может быть услышана.

Таяни и его партнеры считают, что свержение режима Башара Асада открывает перед Сирией новые возможности. Глава итальянского МИДа указал на необходимость сохранения территориальной целостности страны, недопущения распространения терроризма, а также соблюдения прав христианских общин. Он также предложил Сирии наладить сотрудничество по линии вузов и университетов.

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