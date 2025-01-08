Прощание с Джимми Картером в Капитолии

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Спустя почти 44 года после того, как Джимми Картер покинул Вашингтон, потерпев унизительное поражение, 39-й президент вернулся в столицу, где ему будут оказаны посмертные почести.

С минувшей субботы гроб с телом покойного находлился в Президентском центре Картера в его родном штате Джорджия. Утром во вторник в сопровождении детей и других членов семьи он покинули территорию кампуса в Атланте на борту самолета Special Air Mission 39, который приземлился на объединенной базе Эндрюс в Мэриленде.

Кортеж доставил гроб Картера в Вашингтон, где члены Конгресса отдали ему последние почестиц.

Гроб с телом бывшего президента Джимми Картера, задраппированный флагом, прибывает в Капитолий США во вторник, 7 января 2025 г. Shawn Thew/AP

Двухпартийную делегацию членов Конгресса в ротонде Капитолия возглавили сенаторы Рафаэль Уорнок и Джон Оссофф, демократы, представляющие родной штат Картера.

Присутствовали также вице-президент Камала Харрис, другие члены кабинета президента США Джо Байдена и трое из девяти судей Верховного суда США.

В ожидании прибытия гроба играл духовой квинтет оркестра армии США. Когда три стука в дверь ротонды ознаменовали прибытие покойного президента, наступила тишина. Гроб был установлен в центре зала на катафалке Линкольна - платформе, построенной в 1865 году для гроба убитого президента Авраама Линкольна.

The flag-draped casket of former President Jimmy Carter arrives to lie in state at the rotunda of the U.S. Capitol Tuesday, Jan. 7, 2025 Kent Nishimura/The New York Times

Харрис, а также лидер большинства в Сенате Джон Тьюн и спикер Палаты представителей Майк Джонсон произнесли хвалебные речи, в которых отметили достижения, военную службу и преданность Картера.

"Сегодня мы собрались, чтобы начать прощание с Джимми Картером, ветераном военно-морского флота, фермером, выращивавшим арахис, губернатором Джорджии. И президентом Соединенных Штатов. Учитель воскресной школы. Лауреат Нобелевской премии, защитник мира и прав человека. И прежде всего - верный слуга своего создателя и ближних", - сказал Джон Тьюн.

"Он был первым президентом Соединенных Штатов, который проводил всеобъемлющую энергетическую политику, в том числе оказал первую федеральную поддержку экологически чистой энергии. Он также принял более десятка важных законов, касающихся защиты окружающей среды. И более чем вдвое увеличил площадь национальных парков Америки", - сказала вице-президент США Камала Харрис.

"Джеймс Эрл Картер-младший любил нашу страну. Он жил своей верой. Он служил людям. И он оставил мир лучше, чем нашел его", - добавила она.

Vice President Kamala Harris speaks during a ceremony as the flag-draped casket of former President Jimmy Carter lies in state, at the Capitol, Tuesday, Jan. 7, 2025 Kent Nishimura/The New York Times

"Мы все знаем, что его забота о человечестве не ограничивалась строительством домов. Перед лицом болезни президент Джимми Картер приносил спасительные лекарства. Перед лицом конфликтов он устанавливал мир. Перед лицом дискриминации он напоминал нам, что все мы созданы по образу и подобию Божьему. Если бы вы спросили его, почему он все это сделал, он, скорее всего, указал бы на свою веру", - отметил спикер Палаты представителей Майк Тун, восхваляя Картера.

Прощание с Джимии Картером пройдёт в Вашингтоне в четверг. Президент США Джо Байден произнесет панегирик.

Картер скончался 29 декабря в возрасте 100 лет. После прощания в Капитолии его тело будет доставлено самолетом обратно в штат Джорджию. 39-го президента похоронят в его родном городе Плейнсе.