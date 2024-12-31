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Из Газы вывозят пациентов, нуждающихся в постоянной помощи

Палатка перемещенной семьи в Газе.
Палатка перемещенной семьи в Газе. Авторское право AP Photo/Abdel Kareem Hana
Авторское право AP Photo/Abdel Kareem Hana
By Euronews
Опубликовано
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При содействии Израиля, Красного Крести а и ООН из сектора Газа вывезли 45 человек на лечение в ОАЭ. Это - пациенты, нуждающиеся в постоянном контроле и вмешательстве, к примеру, люди на диализе.

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Cлужбы здравоохранения сектора Газа эвакуировали 45 пациентов из Европейского госпиталя на юге анклава. Людей вывезли в Израиль, а оттуда - на лечение в Объединённые Арабские Эмираты. Сообщается, что среди эвакуированных - пациенты с заболеваниями, требующими мониторинга и регулярного медицинского вмешательства, включая недостаточность внутренних органов. Операция по вывозу пациентов проведена при содействии израильских властей, палестинской службы Красного Креста и ООН.

Спикер Верховного представителя ООН по правам человека Джереми Лоуренс осудил рейды Израиля на больницы анклава. "Единственное убежище для людей превратилось в смертельную ловушку", - заявил он. - При определённых обстоятельствах умышленное разрушение медучреждений можно приравнять к коллективному наказанию, а это уже - военное преступление".

В секторе Газа эвакуации для лечения ожидают ещё несколько тысяч человек. Им нужна помощь, которую невозможно оказать на месте из-за боевых действий, нехватки лекарств и врачей. Израиль уточняет, что его целью становятся лишь те объекты в анклаве, которые де-факто стали базой ХАМАС. По данным ВОЗ, 90% медучреждений сектора Газа повреждены или разрушены, только 17 больниц могут частично оказывать услуги.

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