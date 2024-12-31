Долгожданный 2025-й!

By Euronews

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Страны мира празднуют Новый год. Островное государство Кирибати в Океании первым на планете вступило в 2025. Там его встретили, когда в Москве был час дня. Следом праздник пришел в Новую Зеландию, в ее крупнейшем городе Окленде его отметили салютом.

Через час бокалы с шампанским поднимали уже в Австралии, на световое шоу в Сидней-Храбор собрались свыше миллиона человек, а ведущим церемонии стал знаменитый Робби Уильямс.

Япония отметила Новый год традиционным колокольным звоном в храме Токудай-дзи. По восточному календарю 2025 год - год Деревянной Змеи, и начнется он лишь в конце января.

Планета радостно прощалась с високосным 2024-м, который был ознаменован кризисами, войнами и катастрофами во многих регионах.