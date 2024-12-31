NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Долгожданный 2025-й!

Салют новому году!
Салют новому году! Авторское право Bianca De Marchi/AAP IMAGE
Авторское право Bianca De Marchi/AAP IMAGE
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Мир прощается с 2024 годом, принесшим войны и кризисы, в надежде, что 2025-й станет успешнее и спокойнее.

РЕКЛАМА

Страны мира празднуют Новый год. Островное государство Кирибати в Океании первым на планете вступило в 2025. Там его встретили, когда в Москве был час дня. Следом праздник пришел в Новую Зеландию, в ее крупнейшем городе Окленде его отметили салютом.

Через час бокалы с шампанским поднимали уже в Австралии, на световое шоу в Сидней-Храбор собрались свыше миллиона человек, а ведущим церемонии стал знаменитый Робби Уильямс. 

Япония отметила Новый год традиционным колокольным звоном в храме Токудай-дзи. По восточному календарю 2025 год - год Деревянной Змеи, и начнется он лишь в конце января.

Планета радостно прощалась с високосным 2024-м, который был ознаменован кризисами, войнами и катастрофами во многих регионах.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

В Японии открыт сезон борьбы сумо

33 лучших новогодних поздравления для 2025 года в WhatsApp по категориям

Норвегия: все больше жителей королевства сталкиваются с бедностью