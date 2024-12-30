Южная Корея скорбит по жертвам авиакатастрофы в аэропорту Муана

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Сотни людей приходят к мемориальному алтарю, созданному в южнокорейском городе Муан в память о 179 погибших в результате крушения пассажирского самолёта в воскресенье.

Исполняющий обязанности президента страны Чхве Сан Мок возложил белую розу – это традиционный в Корее траурный жест.

"Боинг" компании Jeju Air, прибывший из Бангкока, разбился при попытке приземлиться в аэропорту Муана после того, как у него, по всей видимости, не раскрылось шасси. Самолёт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в бетонную стену и загорелся.

В живых остались лишь двое членов экипажа, всего на борту находился 181 человек.

Власти распорядились провести экстренную проверку безопасности всей системы авиаперевозок, а следователи продолжают выяснять причины самой смертоносной авиакатастрофы в истории страны.

Родственники пассажиров самолёта. Ahn Young-joon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

На данный момент первоочередной задачей является установление личности жертв, оказание помощи их семьям и лечение двух выживших, заявил Чхве Сан Мок на совещании по ликвидации последствий катастрофы.

"Ещё до получения окончательных результатов мы просим официальных лиц открыто рассказать о ходе расследования аварии и оперативно проинформировать семьи погибших", – добавил и. о. президента.

На брифинге для членов семей официальные лица сообщили, что 141 жертва из 179 года предварительно опознана, а все тела перевезены во временный морг.

Семьи погибших призвали южнокорейских чиновников направить больше экспертов для помощи в восстановлении их близких и разработать план денежной компенсации для пострадавших.

На пресс-конференции в международном аэропорту Муан чиновники рассказали журналистам, что незадолго до крушения пилот самолёта Jeju Air связался с авиадиспетчерами и сообщил, что в двигатель самолёта попала птица, и объявил тревогу.

На кадрах крушения, показанных южнокорейскими телеканалами, видно, как самолёт Jeju Air на большой скорости проносится по взлетно-посадочной полосе, по-видимому, с поднятыми шасси, выезжает за её пределы и сталкивается с бетонной стеной, что приводит к взрыву.

В Сеуле приспущены государственные флаги. Lee Jin-man/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Ли Чжон Хён, начальник пожарной станции Муана, сообщил, что самолёт был полностью разрушен, частично уцелела только хвостовая часть.

Старший сотрудник министерства транспорта Чжу Чон Ван сообщил, что специалисты ведомства извлекли оба чёрных ящика самолёта – регистратор полётных данных и фиксатор звуковых записей из кабины, которые будут изучены правительственными экспертами, расследующими причины крушения и возникновения пожара.

Чжу добавил, что взлетно-посадочная полоса в аэропорту Муана будет закрыта до 1 января.

Спасатели работают на месте катастрофы в международном аэропорту Муана, 30 декабря 2024 года. Ahn Young-joon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Министерство транспорта сообщило, что среди пассажиров самолёта были два гражданина Таиланда. Премьер-министр королевства Петонгтарн Шинаватра выразил соболезнования семьям погибших в результате катастрофы в своём посте на сайте X.

Соболезнования также выразили лидеры Японии, Великобритании и Украины, а также папа римский Франциск.

Керати Киджманават, директор международного аэропорта Бангкока, в своём заявлении подтвердил, что рейс 7C 2216 авиакомпании Jeju Air вылетел из аэропорта Суварнабхуми, и никаких сообщений о нештатных ситуациях с самолётом или на взлетно-посадочной полосе не поступало.

Компания Jeju Air выразила "глубокие извинения" в связи с крушением и заявила, что чувствует "полную ответственность" за случившееся.

В своём заявлении на платформе X компания Boeing сообщила, что находится в контакте с Jeju Air и готова оказать поддержку в устранении последствий крушения.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим близких, и наши мысли с пассажирами и членами экипажа", - говорится в заявлении Boeing.

Это самая смертоносная авиакатастрофа, когда-либо происходившая на территории Южной Кореи.

До воскресенья крупнейшей аварией на территории республики было крушение "Боинга" 767 авиакомпании Air China 15 апреля 2002 года. Самолёт, следовавший из Пекина, при посадке врезался в склон холма в районе аэропорта Пусан-Кимхэ, из находившихся на борту 166 человек погибли 129.