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Почему лайнер в Муане не выпустил шасси? Следствие винит птиц

Лайнер не смог сесть в Муане, возможно, из-за столкновения с птицами.
Лайнер не смог сесть в Муане, возможно, из-за столкновения с птицами. Авторское право Ahn Young-joon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Ahn Young-joon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Сеул подтвердил гибель 179 человек в при крушении лайнера в Муане. Выжили две женщины в хвостовой части.

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В Южной Корее подтвердили гибель 179 человек при крушении самолета компании Jeju Air в Муане к югу от Сеула. Об этом сообщило информагентство Yonhap со ссылкой на пожарную службу. Двое выживших - члены экипажа из хвостовой части лайнера.

Власти предварительно "предполагают", что самолет либо столкнулся со стаей птиц, либо пострадал от ухудшения метеоусловий. На кадрах с места аварии видно, что он пытается сесть без выпущенных шасси, скользит по полосе и врезается в ограждение.

На пресс-конференции генеральный директор Jeju Air Ким Е Бэ поклонился в знак извинения и принес свои извинения семьям погибших и всем, "кто дорожил авиакомпанией". Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил недельный траур в связи с крушением лайнера, следовавшего из Бангкока в Муан со 181 человеком на борту.

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