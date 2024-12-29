В Южной Корее потерпел крушение самолет Jeju Air, погибли 179 человек

Как сообщается, пожар начался после того, как из-за неисправности шасси самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.

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179 человек погибли в результате крушения пассажирского самолета Boeing 737 в южнокорейском Муане, выжили только два человека, сообщает агентство "Ренхап".

Инцидент произошел из-за неисправности шасси, в результате чего самолет съехал со взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего загорелся.

Причина инцидента пока неизвестна. Агентство "Ренхап" сообщает, что власти сейчас рассматривают две основные причины крушения: погодные условия и столкновение с птицами, после которого у самолета заклинило шасси.

Пожарные и спасатели работают возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея, воскресенье, 29 декабря 2024 года. Ahn Young-joon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air выполнял рейс из Бангкока в Муан, в 290 километрах к югу от Сеула. На борту находился 181 человек, 175 пассажиров и 6 членов экипажа. Среди них 179 граждан Южной Кореи и 2 граждан Таиланда. Двое выживших членов экипажа, находившихся в хвосте самолета, были спасены и доставлены в больницу с травмами.

Управление по чрезвычайным ситуациям Южной Кореи сообщило, что сейчас пожар потушен.

На место трагедии прибыл исполняющий обязанности президента Республики Корея вице-премьер Чхве Сан Мок.

Компания Jeju Air в своем заявлении выразила "глубокие извинения" в связи с крушением и заявила, что сделает "все возможное, чтобы справиться с последствиями аварии".

Гендиректор авиакомпании Jeju Air Ким Е Бэ (четвертый слева) и другие члены руководства склоняются в поклоне в знак извинения перед брифингом в Сеуле, Южная Корея AP/Yonhap

На телевизионной пресс-конференции Ким Е Бэ, президент Jeju Air, поклонился вместе с другими высокопоставленными представителями компании, извинившись перед семьями погибших и заявив, что чувствует "полную ответственность" за случившееся. Ким сказал, что компания не выявила никаких механических проблем в самолете после регулярных проверок и что он будет ждать результатов правительственного расследования причин инцидента.

Наши журналисты работают над этой историей и будут обновлять ее, как только появится дополнительная информация.