By Euronews

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Авиакатастрофа самолета Boeing 737 авиакомпании Jeju Air в Южной Корее, жертвами которой стали 179 человек, произошла из-за бетонного барьера, находившегося почти сразу за взлетно-посадочной полосой, которого в аэропорту не должно было быть. Такое мнение выразил британский эксперт по безопасности полетов Дэвид Лермонт.

"Я шокирован произошедшим, потому что в данном случае причиной гибели людей стало не то, что пилот не смог выпустить закрылки и шасси для посадки. Пассажиры погибли из-за столкновения самолета с жесткой конструкцией за взлетно-посадочной полосой, где её быть не должно", - объяснил Лермонт.

Конструкция на бетонном фундаменте, на вершине которой были установлены радиомаяки, использовалась для регулирования движения самолетов ночью или в плохую погоду. Она находилась всего в 250 метрах от того места, где заканчивается ВПП.

По словам эксперта, обычно такие устройства устанавливают прямо на земле. Гибель экипажа и пассажиров Боинга можно было предотвратить, считает Лермонт.

"Пилоту нужно было приземлить самолет очень быстро. Поэтому он и выехал за край взлетно-посадочной полосы. И именно потому, что самолеты иногда заезжают за край ВПП, такие жёсткие конструкции не устанавливаются сразу за нею" - подчеркнул эксперт.

Власти Южной Кореи заявили, что оценят роль "жёсткой конструкции" в авиакатастрофе. Сообщается, что системы радионавигации на бетонном фундаменте обнаружены и в других южнокорейских аэропортах.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок распорядился провести тщательную проверку системы авиационной безопасности по всей стране.