NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Эксперт по авиабезопасности: гибели пассажиров "Боинга" авиакомпании Jeju Air можно было избежать

Гибели людей можно было избежать, если бы после взлетно-посадочной полосы не было "жёсткой конструкции"
Гибели людей можно было избежать, если бы после взлетно-посадочной полосы не было "жёсткой конструкции" Авторское право Ahn Young-joon/AP
Авторское право Ahn Young-joon/AP
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Британский эксперт по авиабезопасности Дэвид Лермонт считает, что экипаж и пассажиры "Боинга" авиакомпании Jeju Air погибли из-за столкновения самолета с бетонной конструкцией за взлетно-посадочной полосой.

РЕКЛАМА

Авиакатастрофа самолета Boeing 737 авиакомпании Jeju Air в Южной Корее, жертвами которой стали 179 человек, произошла из-за бетонного барьера, находившегося почти сразу за взлетно-посадочной полосой, которого в аэропорту не должно было быть. Такое мнение выразил британский эксперт по безопасности полетов Дэвид Лермонт.

"Я шокирован произошедшим, потому что в данном случае причиной гибели людей стало не то, что пилот не смог выпустить закрылки и шасси для посадки. Пассажиры погибли из-за столкновения самолета с жесткой конструкцией за взлетно-посадочной полосой, где её быть не должно", - объяснил Лермонт.

Конструкция на бетонном фундаменте, на вершине которой были установлены радиомаяки, использовалась для регулирования движения самолетов ночью или в плохую погоду. Она находилась всего в 250 метрах от того места, где заканчивается ВПП.

Related

По словам эксперта, обычно такие устройства устанавливают прямо на земле. Гибель экипажа и пассажиров Боинга можно было предотвратить, считает Лермонт.

"Пилоту нужно было приземлить самолет очень быстро. Поэтому он и выехал за край взлетно-посадочной полосы. И именно потому, что самолеты иногда заезжают за край ВПП, такие жёсткие конструкции не устанавливаются сразу за нею" - подчеркнул эксперт.

Власти Южной Кореи заявили, что оценят роль "жёсткой конструкции" в авиакатастрофе. Сообщается, что системы радионавигации на бетонном фундаменте обнаружены и в других южнокорейских аэропортах.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок распорядился провести тщательную проверку системы авиационной безопасности по всей стране.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Южная Корея: в офисах авиакомпании Jeju Air проведены обыски в рамках расследования авиакатастрофы

Почему лайнер в Муане не выпустил шасси? Следствие винит птиц

Спонсор The Pirate Bay Карл Лундстрём погиб в авиакатастрофе в Словении