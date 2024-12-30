Инцидент в канадском аэропорту: часть самолёта загорелась

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Канадские власти ведут расследование инцидента с самолетом в аэропорту Галифакса, который в минувшую субботу привёл привел к временным задержкам всех рейсов в субботу вечером.

Представитель аэропорта Тиффани Чейз сообщила, что примерно в 21:30 в субботу с самолетом Air Canada Express, выполнявшим рейс Pal Airlines из Сент-Джонса, произошел инцидент при посадке.

Представитель Air Canada Питер Фицпатрик сказал, что у самолета Bombardier Q400 "предположительно вышла из строя стойка шасси", и что самолет не смог добраться до терминала, а экипаж и 73 пассажира были вывезены на автобусе.

Пассажиры рассказали, что во время посадки лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, накренившись на левый бок, часть самолета загорелась, когда пилоты пытались его остановить.

Фицпатрик сказал, что никто на борту не пострадал, но представитель Королевской канадской конной полиции Новой Шотландии, который прибыл на место происшествия вместе с медиками, сообщил о незначительных травмах.

По словам Чейза, после инцидента полеты были приостановлены в ожидании разрешения на продолжение полётов, но с тех пор одна из взлетно-посадочных полос аэропорта возобновила регулярную работу.

Компания Air Canada заявила, что причина инцидента неизвестна и ожидает результатов расследования.