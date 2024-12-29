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Крушение самолёта: Баку требует от России признания вины, наказания виновных и выплаты компенсации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев Авторское право Yevgeny Biyatov/Sputnik
Авторское право Yevgeny Biyatov/Sputnik
By Euronews
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По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, Россия выполнила первое из трех условий Баку - извинилась за случившееся с самолетом. Теперь Баку ожидает от Москвы признания вины, наказания виновных и выплат компенсаций.

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Баку требует от Москвы "признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций" в ситуации с катастрофой азербайджанского самолета. Об этом заявил в интервью телеканалу AzTV президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы четко донесли наши требования российской стороне, они были переданы уже 27 декабря. В чем они заключались? Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, признать свою вину. В-третьих, наказать виновных, привлечь их к уголовной ответственности и выплатить компенсацию как государству, так и пострадавшим пассажирам, и членам экипажа. Это наши условия. Первое из них уже было выполнено вчера. Я надеюсь, что остальные наши требования также будут удовлетворены", — сказал Алиев.

При этом азербайджанский президент отметил, что самолет был сбит не специально.

"Конечно, наш самолет был сбит не специально. Признать свою вину, своевременно принести извинения Азербайджану, считающемуся дружественной страной, и донести это до общественности - все это были меры и шаги, которые необходимо было принять", - сказал глава государства. 

Версия случившегося для Алиева доказана фактами:

"Разумеется, окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков. Но и первоначальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты. А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету. Кроме того, в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета".

Накануне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Ильхамом Алиевым принес извинения на "трагический инцидент" с самолетом "Азербайджанских авиалиний" в воздушном пространстве России. Путин пояснил, что в момент захода на посадку лайнера, выполнявшего рейс Баку-Грозный, столицу Чечни, а также Владикавказ и Моздок атаковали украинские БПЛА, и "российские средства ПВО отражали эти нападения".

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