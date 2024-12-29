NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Израиль: протестующие требуют заключить соглашение с ХАМАС об освобождении заложников

Израильтяне протестуют против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве и требуют освободить заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, 28 декабря 2024 года
Израильтяне протестуют против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве и требуют освободить заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, 28 декабря 2024 года Авторское право Ariel Schalit/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Ariel Schalit/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Gavin Blackburn и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Во время внезапного вторжения ХАМАСа на юг Израиля в октябре прошлого года боевики убили не менее 1200 человек, еще около 250 взяли в заложники и вывезли в Газу. Треть из остающихся в плену 100 израильтян считаются погибшими

РЕКЛАМА

Толпы людей собрались в Тель-Авиве на еженедельный митинг с требованием к израильскому правительству заключить соглашение, которое вернет оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе.

После нескольких месяцев тупика Израиль и ХАМАС, как сообщается, приблизились к прекращению огня, чтобы положить конец 14-месячной войне.

Высокопоставленные чиновники из США, Катара и Египта возобновили свои посреднические усилия в начале этого месяца и сообщили о большей готовности обеих сторон к заключению соглашения.

Протестующие в Тель-Авиве требовали заключения соглашения с ХАМАС об освобождении заложников. 28 декабря 2024 года
Протестующие в Тель-Авиве требовали заключения соглашения с ХАМАС об освобождении заложников. 28 декабря 2024 годаAriel Schalit/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

"Государство Израиль, конечно, должно вернуть живых похищенных, но не только их, оно также обязано вернуть тех, кого уже нет в живых", - сказал Офек Шауль, брат израильского солдата Орона Шауля, который был убит в 2014 году в войне Израиля с ХАМАС и чьи останки до сих пор находятся в Газе.

"Это не только моральная и этическая обязанность, но и долг государства в свете тех ценностей, на которых оно было построено".

Во время внезапного вторжения ХАМАС на юг Израиля в октябре прошлого года боевики убили не менее 1200 человек, еще около 250 взяли в заложники и вывезли в Газу.

В результате предыдущего перемирия, заключенного в ноябре прошлого года, более 100 заложников были обменены на палестинцев, содержавшихся в израильских тюрьмах.

Израиль утверждает, что около 100 заложников остаются в плену в Газе, но по меньшей мере треть из них, как полагают, мертвы.

Израильтяне протестуют против правительства Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве и требуют освободить заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, 28 декабря 2024 года
Израильтяне протестуют против правительства Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве и требуют освободить заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, 28 декабря 2024 годаAriel Schalit/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

"Сегодня я здесь не только ради похищенных, не только ради моего отца, но и ради моей страны. Израненной и истекающей кровью страны, которой нужен свет, которой нужны чудеса. Нам нужно вернуть доверие и уверенность", - сказала Элла Бен-Ами, дочь одного из заложников.

Еженедельные протесты также приобрели политический характер: все чаще на митингах звучат призывы к отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху и назначению новых выборов.

Протестующие обвиняют его в том, что для него приоритетом является политическое выживание, а не жизнь заложников.

Последующие бомбардировки и наземное вторжение Израиля в Газу унесли жизни более 45 000 палестинцев, более половины из которых - женщины и дети, по данным министерства здравоохранения анклава, которое не делает различий между боевиками и гражданскими лицами при подсчете.

Наступление привело к масштабным разрушениям и перемещению около 90 % 2,3 миллиона жителей Газы, причем зачастую неоднократно.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

ЦАХАЛ завершил операцию против ХАМАС в больнице на севере Газы, задержан ее директор

Пять палестинских журналистов погибли в результате израильского авиаудара по Газе

Израиль и ХАМАС обменялись обвинениями в проволочках