Израиль: протестующие требуют заключить соглашение с ХАМАС об освобождении заложников

Во время внезапного вторжения ХАМАСа на юг Израиля в октябре прошлого года боевики убили не менее 1200 человек, еще около 250 взяли в заложники и вывезли в Газу. Треть из остающихся в плену 100 израильтян считаются погибшими

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Толпы людей собрались в Тель-Авиве на еженедельный митинг с требованием к израильскому правительству заключить соглашение, которое вернет оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе.

После нескольких месяцев тупика Израиль и ХАМАС, как сообщается, приблизились к прекращению огня, чтобы положить конец 14-месячной войне.

Высокопоставленные чиновники из США, Катара и Египта возобновили свои посреднические усилия в начале этого месяца и сообщили о большей готовности обеих сторон к заключению соглашения.

Протестующие в Тель-Авиве требовали заключения соглашения с ХАМАС об освобождении заложников. 28 декабря 2024 года Ariel Schalit/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

"Государство Израиль, конечно, должно вернуть живых похищенных, но не только их, оно также обязано вернуть тех, кого уже нет в живых", - сказал Офек Шауль, брат израильского солдата Орона Шауля, который был убит в 2014 году в войне Израиля с ХАМАС и чьи останки до сих пор находятся в Газе.

"Это не только моральная и этическая обязанность, но и долг государства в свете тех ценностей, на которых оно было построено".

Во время внезапного вторжения ХАМАС на юг Израиля в октябре прошлого года боевики убили не менее 1200 человек, еще около 250 взяли в заложники и вывезли в Газу.

В результате предыдущего перемирия, заключенного в ноябре прошлого года, более 100 заложников были обменены на палестинцев, содержавшихся в израильских тюрьмах.

Израиль утверждает, что около 100 заложников остаются в плену в Газе, но по меньшей мере треть из них, как полагают, мертвы.

Израильтяне протестуют против правительства Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве и требуют освободить заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, 28 декабря 2024 года Ariel Schalit/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

"Сегодня я здесь не только ради похищенных, не только ради моего отца, но и ради моей страны. Израненной и истекающей кровью страны, которой нужен свет, которой нужны чудеса. Нам нужно вернуть доверие и уверенность", - сказала Элла Бен-Ами, дочь одного из заложников.

Еженедельные протесты также приобрели политический характер: все чаще на митингах звучат призывы к отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху и назначению новых выборов.

Протестующие обвиняют его в том, что для него приоритетом является политическое выживание, а не жизнь заложников.

Последующие бомбардировки и наземное вторжение Израиля в Газу унесли жизни более 45 000 палестинцев, более половины из которых - женщины и дети, по данным министерства здравоохранения анклава, которое не делает различий между боевиками и гражданскими лицами при подсчете.

Наступление привело к масштабным разрушениям и перемещению около 90 % 2,3 миллиона жителей Газы, причем зачастую неоднократно.