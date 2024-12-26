Пять палестинских журналистов погибли в результате израильского авиаудара по Газе

В результате израильского авиаудара по сектору Газа погибли пять палестинских журналистов, работавших на местную телекомпанию Quds News Network. Израильские военные утверждают, что целью удара были боевики из связанной с ХАМАС группировки "Исламский джихад".

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В результате израильского авиаудара ночью возле больницы в секторе Газа погибли пять палестинских журналистов, сообщило в четверг рано утром министерство здравоохранения анклава. Израильские военные заявили, что целью удара была группа боевиков.

Удар был нанесен по автомобилю у больницы Аль-Авда, расположенной в лагере беженцев Нусейрат в центре Газы. Жертвами стали журналисты, работавшие на местное новостное агентство Quds News Network.

Израильские военные заявили, что целью атаки была группа боевиков из группировки "Исламский джихад", связанной с ХАМАС.

Quds News Network позиционируют себя как независимое СМИ, финансируемое на счет рекламы. Однако их часто связывают с военизированными группировками, в том числе с ХАМАС.

На кадрах, снятых агентством Ассошиэйтед Пресс, видно, что осталось от сгоревшего фургона, на задних дверях которого все еще видна маркировка прессы.

В четверг у больницы состоялись похороны. Тела журналистов были завернуты в белые саваны, а поверх них были надеты синие жилеты для прессы.

По данным Комитета по защите журналистов, с начала войны в октябре прошлого года было убито более 130 палестинских репортеров. В отдельном докладе Международной федерации журналистов (IFJ), опубликованном в начале декабря, говорится, что Палестина была самым смертоносным местом на земле для журналистов в течение прошлого года.

Израиль запретил иностранным журналистам въезжать в Газу, за исключением тех случаев, когда их сопровождают военные.

Израиль также запретил панарабскую новостную сеть Al Jazeera, обвинив шестерых ее репортеров, работающих в Газе, в принадлежности к боевикам. Базирующееся в Катаре СМИ отрицает эти обвинения, утверждая, что Израиль пытается подавить ее репортажи, которые посвящены многочисленным жертвам среди гражданского населения в результате израильских военных операций.

Отдельно израильские военные сообщили о гибели 35-летнего солдата запаса во время боев в центре Газы рано утром в четверг. С момента начала наземной операции Израиля более года назад в Газе погибли 389 израильских военных.

Войну спровоцировало внезапное нападение боевиков ХАМАС на армейские базы и фермерские поселения на юге Израиля 7 октября 2023 года. В результате погибло около 1200 человек, в основном мирных жителей, и было похищено около 250 человек. Около 100 заложников до сих пор находятся в Газе, и по меньшей мере треть из них считается погибшими.

Последующие воздушные и наземные операции Израиля привели к гибели более 45 000 палестинцев, по данным местного Министерства здравоохранения. Более половины погибших, как сообщается, составляют женщины и дети, хотя министерство не раскрывает, сколько среди них боевиков. Израиль утверждает, что уничтожил более 17 000 боевиков, хотя никаких доказательств этому предоставлено не было.

Конфликт привел к масштабным разрушениям и перемещению около 90 % 2,3 миллиона жителей Газы. Сотни тысяч людей сейчас живут в переполненных палаточных лагерях вдоль побережья.