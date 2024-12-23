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Газа: новые жертвы гуманитарных зон

Власти Газы сообщают об обстреле палаточного городка.
Власти Газы сообщают об обстреле палаточного городка. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
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Подконтрольное ХАМАС руководство Газы сообщили о десятках погибших в минувшие сутки. Израиль уточняет, что стреляет по местам скопления боевиков.

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В Катаре на переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС достигнут определенный прогресс, сообщают израильские СМИ, уточняя, что ХАМАС предоставил факты, подтверждающие, что некоторые из заложников живы. Израиль со своей стороны требует от радикальной группировки полного перечня живых пленников, которых та удерживает с 7 октября 2023 года.

Тем временем подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы сообщило, что за последние сутки от израильских ударов убиты минимум 58 человек, в том числе и обитатели так называемых гуманитарных зон. В Газе уточнили, что целью израильской армии стал и палаточный лагерь Мусави, где погибли 8 человек, в том числе двое детей. Израиль вновь заявил, что наносит удары лишь по местам, где укрываются боевики.

А в Дженине на Западном берегу реки Иордан население провело забастовку по призыву вооруженных формирований - в знак протеста против подавления их деятельности палестинскими силами безопасности. В городе были слышны взрывы и стрельба, о погибших и раненых не сообщается. Израильские военные на месте конфликта отсутствовали.

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