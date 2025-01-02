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В Новом Орлеане растёт число жертв теракта, следователи ищут возможных сообщников нападавшего

Новый Орлеан, США
Новый Орлеан, США Авторское право Chris Granger/Chris Granger
Авторское право Chris Granger/Chris Granger
By Euronews
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В Новом Орлеане число погибших в результате наезда автомобиля на толпу людей возросло до пятнадцати. Власти полагают, что у злоумышленника были сообщники.

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В Новом Орлеане число погибших в результате наезда автомобиля на толпу людей возросло до 15. Ранения получили более 30 человек. Трагедия разыгралась в ночь на первое января на Бурбон-стрит, в самом сердце Французского квартала, где люди праздновали Новый год. ФБР расследует произошедшее как теракт.

Местные жители потрясены случившимся.

Зайон Парсонс, очевидец: "[Это произошло] около трёх часов, я бы сказал, 3:15. Все просто отдыхали. Мы хорошо проводили время. Играла музыка и всё такое. Что касается грузовика, я не знал, что это Ford F-150. Я думал, это что-то вроде Yukon или что-то в этом роде. Грузовик врезается в угол и таранит людей, подбрасывая их, как в сцене из фильма, или как в реальной жизни, когда людей подбрасывают в воздух".

ФБР установило личность подозреваемого. Им оказался 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар из Техаса. После того, как мужчина сбил людей, он вышел из автомобиля и начал стрелять. Полиция открыла ответный огонь. Нападавший был убит в перестрелке. В его машине было найдено и обезврежено два взрывных устройства.

Джо Байден, чей президентский срок подходит к концу, заявил, что нападение было вдохновлено террористической группировкой ИГИЛ.

Джо Байден, 46-й президент США: "За несколько часов до атаки он опубликовал в социальных сетях видеоролик, где указал, что был вдохновлен ИГИЛ, и выразил желание убивать. Флаг ИГИЛ был найден в его автомобиле, который он арендовал для совершения этого нападения".

Известно, что Джаббар родился в США, имел гражданство этой страны от рождения и служил в армии.

Джо Байден, 46-й президент США: "Он служил в армии США на действительной военной службе в течение многих лет. До недавнего времени он находился в резерве".

Губернатор Луизианы Джефф Лэндри объявил о введении чрезвычайной ситуации, чтобы объединить федеральные, государственные и местные ресурсы. Генпрокурор штата Лиз Мюррилл, чтобы успокоить потрясенное сообщество, сообщила о дополнительных мерах безопасности.

Лиз Мюррилл, генпрокурор штата Луизиана: "Огромное число сотрудников правоохранительных органов развёрнуты здесь, во Французском квартале и в центре города. Присутствие полиции будет усилено и во время турнира Sugar Bowl, празднеств Марди Гра ("Жирный вторник") и Супербоула".

Расследование нападения продолжается. Власти полагают, что у злоумышленника были сообщники. Избранный президент США Дональд Трамп, назвав случившееся актом чистого зла, обещал оказать Новому Орлеану полную поддержку в расследовании.

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