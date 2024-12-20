By Euronews и AP

Водитель машины арестован. Начато следствие

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По предварительным данным, один человек погиб и десятки пострадали в результате наезда автомобиля на посетителей рождественского базара в городе Магдебурге на востоке Германии.

Ряд источников сообщил о двух машинах, но пока это не подтвердилось. Ряд СМИ со ссылкой на медиков и спасателей говорит о том, что число пострадавших может быть от 60 до 80.

Как сообщил источник в региональном МВД, водитель задержан. Представитель регионального правительства Маттиас Шуппе и представитель города Михаэль Райф заявили, что подозревают, что это был теракт.

«Это ужасное событие, особенно сейчас, в предрождественские дни», - сказал губернатор Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что число жертв и пострадавших может быть большим. "Все мои мысли сейчас с пострадавшими и родными жертв. Мы рядом с ними и со всеми жителями Магдебурга", - написал он в соцсети Х.

По свидетельствам очевидцев, автомобиль проехал, сбивая людей, 400 метров, пока не остановился.

Это не первое подобное нападение на посетителей рождественской ярмарки в ФРГ. 19 декабря 2016 года исламский террорист въехал на многолюдную территорию рынка в Берлине, задавив 13 человек. Десятки пострадали. Сам нападавший был убит позже во время перестрелки с полицией.