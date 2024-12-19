В Иране отложен новый закон о хиджабах

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Официальный Тегеран приостановил процесс введения более жесткого закона об обязательном ношении хиджабов женщинами в общественных местах. Отказ носить хиджаб уже карается в Иране штрафами и тюремным заключением, но с новым законом и суммы взысканий, и сроки стали бы серьезнее.

Инициативу иранского парламента ужесточить правила не поддержал президент страны Масуд Пезешкян, воспользовавшийся правом вето. Он предупредил, что принятие новой меры может спровоцировать протесты, как в 2022 году, когда из-за предполагаемого нарушения дресс-кода была задержана, а затем погибла 22-летняя девушка.