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В Иране отложен новый закон о хиджабах

В Иране растет неприятие хиджабов.
В Иране растет неприятие хиджабов. Авторское право Vahid Salemi/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Авторское право Vahid Salemi/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Тегеран решил не ужесточать наказания за нарушения исламского дресс-кода, опасаясь протестов.

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Официальный Тегеран приостановил процесс введения более жесткого закона об обязательном ношении хиджабов женщинами в общественных местах. Отказ носить хиджаб уже карается в Иране штрафами и тюремным заключением, но с новым законом и суммы взысканий, и сроки стали бы серьезнее.

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Инициативу иранского парламента ужесточить правила не поддержал президент страны Масуд Пезешкян, воспользовавшийся правом вето. Он предупредил, что принятие новой меры может спровоцировать протесты, как в 2022 году, когда из-за предполагаемого нарушения дресс-кода была задержана, а затем погибла 22-летняя девушка.

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