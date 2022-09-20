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Иран

Протесты из-за хиджаба: в Иране возмущены смертью девушки после задержания полицией нравов

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 Euronews
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Протесты в Тегеране
Протесты в Тегеране   -   Авторское право  AP/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

В разных городах Ирана вспыхнули протесты через несколько дней после смерти молодой курдской женщины, задержанной в Тегеране.

Как сообщают СМИ, 22-летняя Махса Амини была остановлена полицией нравов за несоблюдение строгих правил ношения хиджаба.

Согласно официальным данным, после этого у девушки случился сердечный приступ. Очевидцы и семья говорят, что она была избита, на ее теле были видны следы пыток и издевательств.

В соцсетях возмущенные мусульманские женщины устроили флешмоб, где демонстративно сжигали хиджабы и срезали волосы в знак протеста против действий полиции нравов.

Во время протеста в Тегеране одна из протестующих сняла хиджаб, предположительно, член военизированного формирования Корпуса стражей исламской революции попытался напасть на женщину. На этих кадрах его сгоревший мотоцикл.