Протесты из-за хиджаба: в Иране возмущены смертью девушки после задержания полицией нравов

В разных городах Ирана вспыхнули протесты через несколько дней после смерти молодой курдской женщины, задержанной в Тегеране.

Как сообщают СМИ, 22-летняя Махса Амини была остановлена полицией нравов за несоблюдение строгих правил ношения хиджаба.

Согласно официальным данным, после этого у девушки случился сердечный приступ. Очевидцы и семья говорят, что она была избита, на ее теле были видны следы пыток и издевательств.

В соцсетях возмущенные мусульманские женщины устроили флешмоб, где демонстративно сжигали хиджабы и срезали волосы в знак протеста против действий полиции нравов.

Во время протеста в Тегеране одна из протестующих сняла хиджаб, предположительно, член военизированного формирования Корпуса стражей исламской революции попытался напасть на женщину. На этих кадрах его сгоревший мотоцикл.