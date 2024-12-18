В Италии спасли женщину-спелеолога, застрявшую в пещере

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Оттавия Пиана, застрявшая в пещере в районе Бергамо, спасена. В 2.59 утра спасатели добрались до выхода из грота вместе с носилками, на которых находилась женщина.

Тридцати-двух летняя Оттавиа Пиана исследовала неизвестные туннели. В какой-то момент она потеряла равновесие и упала в расщелину на несколько метров. Оттавиа получила множественные переломы и выбраться из грота самостоятельно не могла.

Спасательная операция длилась 75 часов

В спасательной операции, которая длилась 75 часов, принимали участие около 160 специалистов из 13 регионов Италии. Женщину удалось поднять на поверхность. На вертолете пострадавшую доставили в больницу.

Un momento del salvataggio della speleologa AP/AP

Оттавиа Пиана пережила подобный эпизод в той же пещере летом 2023 года. Тогда спасательная операция заняла 40 часов.