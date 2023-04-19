Заново привыкая к дневному свету: испанская альпинистка провела 500 дней под землей

Беатрис Фламини знала, что должна быть сильной.

Ни при каких обстоятельствах она не покинет свой новый дом, даже если скончается кто-то из родственников.

Спустившись на глубину 70 метров под землей в пещере на юге Испании, 49-летняя испанская альпинистка сумела преодолеть поставленную задачу - провести 509 дней без связи с внешним миром.

Когда она выбралась на поверхность в прошлую пятницу, ей пришлось надеть солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза от яркого света.

"Мне было очень хорошо наедине с самой собой, я могла бы остаться еще на какое-то время, - сказала она, смеясь. - Но захотелось принять душ".

В течение года, четырех месяцев и 22 дней она прожила в отрыве от мира. Беатрис не имела никаких новостей извне, даже не знала, сколько дней прошло в темной пещере.

Ее задачей было проверить, сможет ли она выжить в условиях, которые она называет "самодостаточностью", а также сделать документальный фильм по заказу испанской компании Dokumalia.

После возвращения с альпинисткой занималась команда психологов и врачей, которые оценили ее состояние, чтобы помочь ей адаптироваться к жизни над землей.

Беатрис не смогла ответить на вопросы Euronews, потому что ее команда беспокоится о ее здоровье.

Вместо нее на наши вопросы ответил ее тренер по физподготовке Давид де Антонио.

"Важно понимать, что когда Беатрис вышла из пещеры, она сразу перешла от нулевого контакта к стопроцентному, и это не было просто", - говорит де Антонио.

"Все это приключение закончится, когда она будет чувствовать себя нормально. Я вижу это так, как будто мы взобрались на Эверест: мы на вершине и теперь нужно спускаться вниз", - добавляет он.

Добровольное затворничество Беатрис Beatriz Flamini's Instagram

500 дней без контакта с внешним миром

Беатрис не первая, кто пробует жить в пещере в течение такого длительного времени. Прежде чем начать свое приключение, она решила добавить несколько дополнительных хитростей, чтобы сделать опыт уникальным.

Одна из них заключалась в том, чтобы остаться в пещере одной, без привязки ко времени.

Альпинистка понятия не имела, какой сейчас день или время. Единственными технологическими устройствами в пещере были камера, которую она использовала для записи своего опыта, и компьютер с "закрытой" операционной системой.

Устройство имело маршрутизатор и использовалось Беатрис для передачи команде информации о своих основных потребностях. Она могла попросить воды или еды, когда чувствовала в этом необходимость.

Еду, лампочки и батарейки ей принесли члены местной группы спелеологов. Они заранее договорились о месте, где будут оставлять продукты, чтобы она могла забирать их, никого не видя.

При необходимости они также собирали ее отходы.

Ее рацион состоял из детского питания, и иногда они приносили ей особые лакомства, например, кусочек фрукта или плод авокадо.

"Поскольку у нее не было рекомендаций по времени, у нее не было распорядка дня. Она не знала, когда есть или спать. Она не могла вычислить, обедала ли она час или день назад. И она не знала, спала она десять минут или десять часов", - говорит ее тренер.

Единственное, что позволяло ей следить за временем, - это ее собственные менструации.

Беатрис не общалась с командой на ежедневной основе, но психологи использовали сообщения, чтобы оценить ее психическое здоровье и узнать, как она себя чувствует.

Это был ее единственный контакт с внешним миром. Больше никто ничего не знал, даже ее семья.

Во время опыта ей пришлось преодолевать тяжелые ситуации. Она страдала слуховыми галлюцинациями и утверждала, что из-за тишины в пещере ее мозг "придумывал всякие штуки", даже время от времени слышала крики.

Но самым страшным было нашествие мух.

"Прилетели мухи, начали откладывать личинки, я не могла их контролировать, их было слишком много", - сказала она.

Беатрис ставит палатку Dokumalia

Технические проблемы

Во время своего опыта спортсменка ненадолго выходила из пещеры на шесть дней из-за технической проблемы.

Через 300 дней она почувствовала "шум роутера в своем мозгу", имея в виду устройство, которое она держала в пещере для связи со своей командой.

Она провела шесть дней в палатке у входа в пещеру, пока техник чинил устройство.

После этого непредвиденного события она вернулась в пещеру. Однако ее команда опасалась, что после выхода она не захочет возвращаться обратно.

"Мозг всегда ищет оправдания, чтобы сдаться. Этот случай осложнил ситуацию, потому что он мог стать для Беатрис идеальным поводом отказаться от продолжения эксперимента", - говорит де Антонио.

"Когда делаешь что-то в первый раз, легче решиться, так как не знаешь, на что идешь. Сложнее сделать то же самое снова, зная, с чем придется столкнуться. Тот факт, что она не бросила вызов, даже зная, что произойдет, говорит о ее невероятной силе воли", - добавляет он.

Придерживаясь своей решимости, Беатрис смогла завершить приключение.

В пещере у Беатрис было много времени на тренировки Dokumalia

Процесс восстановления

В пятницу Беатрис узнала, что в Украине идет война, но больше всего ее поразила новость о смерти королевы Елизаветы II.

"Мне сказали, что она умерла", - удивленно сказал она журналистам.

Добровольная изоляция принесла свои плоды. Де Антонио говорит, что перед тем, как отправиться в пещеру, они разработали план, как свести ущерб к минимуму.

"Она изучала с психологами, как предвидеть возможные ситуации, которые могут произойти внутри пещеры", - говорит он.

Был также составлен план тренировок, чтобы она не потеряла свою физическую форму, хотя, по его словам, будучи спортсменкой, Беатрис и так была в отличной форме.

В настоящее время они пытаются вернуть ей связь с окружающим миром.

"Никто не был лишен света так долго. Вопрос, которым сейчас задаются тренеры, состоит в том, как возобновить циркадные ритмы максимально безопасно", - говорит Беатрис.

Де Антонио считает процесс восстановления альпинистки важной частью эксперимента.

"Поскольку никто не делал ничего подобного, у нас нет примера для подражания, - отмечает он. - Эти 500 дней в темноте были "контролируемым безумием".

"Пещера - это враждебное место, оно мало совместимо с человеческой жизнью", - добавляет тренер.

За это время, по словам альпинистки, она никогда не думала о том, чтобы бросить эксперимент, но ее тренер поражен, как же ей это удалось.

"Я не знаю, что было у нее в голове, не знаю, думала ли она об этом. Надеюсь, она расскажет нам позже", - говорит он.