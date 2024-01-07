В подземной ловушке: проводится операция по спасению пяти человек

By Euronews и AP, EBU

Пять человек оказались в ловушке в Постойна Яма - уникальных карстовых пещерах с подземными озерами недалеко от словенской столицы Любляны.

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Семья со взрослым ребенком и двумя гидами отправилась на платную экскурсию в Постойна Яма в субботу в 8 часов утра. В 15 часов они не вышли из пещеры, как было запланировано. Дежурный офицер местной спелеологической ассоциации спустился туда и обнаружил, что уровень воды поднялся.

Спасательная операция началась в 17 часов в субботу. Первые дайверы добрались до пленников в ночь на воскресенье и оказали им медицинскую помощь. Второе погружение началось сегодня в 14 часов. Спасателям требуется три-четыре часа, чтобы добраться до ожидающих помощи.

У нас есть несколько возможных сценариев, а именно: даже если уровень воды не спадет, спуститься к ним и доставить еду, одежду, прочие припасы. Затем надо будет дожидаться благоприятного момента, когда уровень воды снизится достаточно, чтобы они могли безопасно выйти из пещеры Дамир Поднар руководитель подразделения технического дайвинга

На месте развёрнут временный штаб, здесь работают пещерные спасатели, дайверы и пожарные. По мнению специалистов, все пятеро смогут покинуть пещеру только тогда, когда уровень воды значительно понизится.