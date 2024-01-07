В подземной ловушке: проводится операция по спасению пяти человек

Пять человек оказались в ловушке в Постойна Яма - уникальных карстовых пещерах с подземными озерами недалеко от словенской столицы Любляны.
Семья со взрослым ребенком и двумя гидами отправилась на платную экскурсию в Постойна Яма в субботу в 8 часов утра. В 15 часов они не вышли из пещеры, как было запланировано. Дежурный офицер местной спелеологической ассоциации спустился туда и обнаружил, что уровень воды поднялся.
Спасательная операция началась в 17 часов в субботу. Первые дайверы добрались до пленников в ночь на воскресенье и оказали им медицинскую помощь. Второе погружение началось сегодня в 14 часов. Спасателям требуется три-четыре часа, чтобы добраться до ожидающих помощи.
На месте развёрнут временный штаб, здесь работают пещерные спасатели, дайверы и пожарные. По мнению специалистов, все пятеро смогут покинуть пещеру только тогда, когда уровень воды значительно понизится.