В Европарламенте вручили премию Сахарова за свободу мысли

Лидер венесуэльской оппозиции побеседовал с Euronews, получив в Страсбурге премию Европейского парламента имени Сахарова

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Венесуэльский оппозиционер Эдмундо Гонсалес Уррутиа во вторник неуверенно шёл по коридорам Европейского парламента после получения премии Сахарова, но остался тверд в своем намерении вернуться в Венесуэлу после 10 января, заявив, что нельзя идти на войну "со страхом".

10 января отмечается вступление в должность нового президента латиноамериканского государства. По заявлению венесуэльских властей, им стал Николас Мадуро, однако его победа на президентских выборах, состоявшихся 28 июля, была поставлена под сомнение группой экспертов Организации Объединенных Наций, а также США и ЕС.

"Подавляющее большинство избирателей решительно высказалось в мою пользу", - заявил Гонсалес во вторник в интервью Euronews по поводу выборов 28 июля, после того как на церемонии в Страсбурге получил из рук председателя парламента Роберты Метсолы премию имени Сахарова за свободу мысли.

Его солауреат Мария Корина Мачадо, лидер Демократической платформы единства, все еще находится в Венесуэле, скрывая свое местонахождение от властей, и была представлена своей дочерью Аной Кориной Соса.

Гонсалес, напротив, покинул страну в сентябре, после того как был выдан ордер на его арест, и бежал в Испанию, которая предоставила ему политическое убежище.

Он последовательно осуждал отказ венесуэльского правительства опубликовать официальные результаты президентских выборов и принес в пресс-центр Европарламента доказательства голосования в пользу его кандидатуры.

Теперь он готов вернуться, бросив вызов правительству Венесуэлы, которое Организация Объединенных Наций обвинила в "беспрецедентных репрессиях": тысячи людей были задержаны в результате протестов, последовавших за выборами.

"Я вернусь в Венесуэлу по суше, воздуху или морю", - сказал Гонсалес в интервью Euronews, добавив: "Но я не буду раскрывать вам свою стратегию".

В своей речи перед депутатами Европарламента Гонсалес Уррутиа напомнил о предыдущих лауреатах премии Сахарова, среди которых были южноафриканский лидер Нельсон Мандела, чешский политик Александр Дубчек, российский диссидент Алексей Навальный и кубинцы Освальдо Пайя и Гильермо Фариньяс.

"Все, кто получил эту награду, заслужили ее. Мы очень уверены, что эта награда поможет нам пройти тот же путь при поддержке Европейского демократического сообщества", - сказал он в интервью Euronews, отвечая на вопрос, кто вдохновлял его на политическую борьбу.

Спорное признание

Помимо присуждения ему премии Сахарова, Европейский парламент признал Эдмундо Гонсалеса Уррутию законным президентом Венесуэлы в резолюции, принятой 19 сентября.

Однако ЕС не признал его президентом, поскольку не все страны-члены были согласны с этим решением. Однако Гонсалес утверждает, что в борьбе с режимом Мадуро его поддерживают европейские правительства.

"У всех правительств есть свои способы выразить поддержку. Некоторые делают это явно. Другие делают это другими способами. Но в целом большинство европейских правительств поддерживают дело демократического восстановления Венесуэлы, которое я представляю", - сказал он.

Если не все правительства одинаково поддерживают венесуэльскую оппозицию, сказал он Euronews, то "многие из них сопровождают наше послание, нашу речь, нашу риторику, нашу кампанию по восстановлению демократии в Венесуэле".

Гонсалес также встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам Кайей Каллас, которая выразила свою поддержку. Однако любые дальнейшие конкретные шаги в поддержку со стороны ЕС требуют единодушия, которого не так-то просто достичь, как это было показано в августе прошлого года, когда министры иностранных дел ЕС отказали Мадуро в демократической легитимности, но избежали введения дополнительных санкций против венесуэльских чиновников.