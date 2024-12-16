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Париж направляет военные корабли и авиацию на помощь Майотте

Циклон "Шидо" называют сильнейшим за почти столетие наблюдений.
Циклон "Шидо" называют сильнейшим за почти столетие наблюдений. Авторское право AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Надежда Дрямина
Опубликовано Последние обновления
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Глава МВД Франции прибыл на Майотту, пострадавшую от разрушительного циклона "Шидо". Власти острова говорят о "сотнях, а возможно, тысячах" погибших. Эммануэль Макрон объявит национальный траур.

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Обновление: Эммануэль Макрон объявил, что в "ближайшие дни" отправится на Майотту. Он также сказал, что объявит национальный траур по погибшим в этой природной катастрофе.

Задействовать "все возможные средства" для оказания помощи Майотте пообещал министр внутренних дел Франции. В понедельник Брюно Ретайо прибыл на архипелаг, где два дня назад бушевал сильнейший за почти столетие циклон "Шидо".

По словам министра, туда с материка дополнительно направят 800 сотрудников служб гражданской обороны. Доставкой спасателей и грузов займутся военные корабли и авиация.

Брюно Ретайо, министр внутренних дел Франции:

"Проблема в том, что если эти усилия будут рассредоточены, и если не будет в крайней степени надёжной координации и логистики, то всё напрасно. Это совместная работа префекта, команд, каждого из вас, и я рассчитываю на вас. Задача трудная. Будет уныние, потому что будет большая усталость".

Жертвами стихии стали не менее 20 человек, но это лишь предварительные официальные данные. Власти говорят, что погибли сотни и, возможно, тысячи людей. Доступ в пострадавшие районы крайне затрудён.

Шторм сравнял с землёй целые кварталы. Серьёзно повреждена инфраструктура острова, в том числе главная больница и аэропорт. Нет электричества, а выжившие страдают от нехватки питьевой воды, продуктов питания, предметов первой необходимости.

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