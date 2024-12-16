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Правительство Израиля одобрило план по расширению поселений на Голанских высотах

Израильские военные перед движением к так называемой линии Альфа, которая отделяет контролируемые Израилем Голанские высоты от Сирии, 15 декабря 2024 г.
Израильские военные перед движением к так называемой линии Альфа, которая отделяет контролируемые Израилем Голанские высоты от Сирии, 15 декабря 2024 г. Авторское право Matias Delacroix/AP
Авторское право Matias Delacroix/AP
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

План "демографического развития", направленный на увеличение численности поселенцев, распространяется только на Голанские высоты, захваченные Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года и аннексированные в 1981 году, но не на территорию, занятую после свержения Асада.

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Израильский Кнессет одобрил план по увеличению числа поселенцев на Голанских высотах, территории, захваченной у Сирии в 1967 году.

Это заявление было сделано после свержения Башара Асада. Нетаньяху заявил, что в Сирии открылся "новый фронт" вблизи израильской границы.

План "демографического развития", предусматривающий увеличение числа поселенцев, распространяется только на Голанские высоты, захваченные Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года и аннексированные в 1981 году, но не на территории, захваченные после свержения Асада.

Нетаньяху высоко оценил план, который предусматривает финансирование в размере 40 миллионов шекелей (10 миллионов евро) с целью удвоения численности поселенцев на территории.

В настоящее время на Голанских высотах проживает более 30 тысяч израильтян вместе с 20 тысячами сирийцев, большинство из которых - арабы-друзы, не покинувшие территорию после занятия её Израилем.

В телевизионном обращении в воскресенье вечером Нетаньяху заявил, что Израиль не стремится к конфликту с Сирией.

"Мы не заинтересованы в конфронтации с Сирией. Мы будем определять политику Израиля в отношении Сирии в зависимости от складывающейся ситуации на местах", - сказал он.

"На протяжении десятилетий Сирия была активным врагом Израиля. Она нападала на нас снова и снова, она позволяла другим нападать на нас со своей территории, она позволяла Ирану вооружать "Хезболлах" через свою территорию", - напомнил израильский премьер.

Израильские солдаты на бронетранспортере перед движением к так называемой линии Альфа, которая отделяет контролируемые Израилем Голанские высоты от Сирии, 15 декабря 2024 года
Израильские солдаты на бронетранспортере перед движением к так называемой линии Альфа, которая отделяет контролируемые Израилем Голанские высоты от Сирии, 15 декабря 2024 годаMatias Delacroix/AP

С тех пор как в прошлое воскресенье повстанческие группировки во главе с "Хайят Тахрир аш-Шам" вошли в Дамаск и положили конец 24-летнему правлению Асада, Израиль нанес сотни авиаударов по территории Сирии, чтобы "уничтожить склады оружия и не допустить его попадания в руки террористов".

В понедельник утром несколько СМИ сообщили, что израильские ВВС наносят удары по военным складам в сирийском портовом городе Тартус, а также в провинциях Хама, Хомс и Латакия.

Эти удары подверглись критике со стороны нового руководства Сирии, которое заявило, что Израиль "пересекает красные линии" и рискуют привести к эскалации напряженности на всем Ближнем Востоке.

Критика со стороны стран Персидского залива

Планы Израиля увеличить число поселенцев на Голанских высотах подверглось критике со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Катара.

В своем заявлении МИД Саудовской Аравии назвал их попыткой "подорвать шансы Сирии на восстановление своей безопасности и стабильности".

Министерство иностранных дел Катара назвало план "новым эпизодом израильской агрессии на сирийских территориях и вопиющим нарушением международного права".

Кроме того, делегация из Дохи находится в Дамаске в преддверии открытия во вторник посольства Катара в Сирии, которое было закрыто с 2011 года в ответ на репрессии Асада против антиправительственных демонстрантов.

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A Syrian rebel removes a poster of Bashar al-Assad from the entrance to a notorious detention centre in Damascus, 14 December, 2024
A Syrian rebel removes a poster of Bashar al-Assad from the entrance to a notorious detention centre in Damascus, 14 December, 2024Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved

Министр иностранных дел Дэвид Лэмми заявил, что британское правительство находится в "дипломатическом контакте" с повстанческой группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам".

Лэмми отметил, что она остается запрещенной террористической организацией, но Великобритания "может иметь дипломатические контакты".

"Хайят Тахрир аш-Шам" была создана в 2011 году и считается одной из ветвей "Аль-Каиды". В ее основании принимал участие один из высокопоставленных деятелей так называемого "Исламского государства".

Позже "Хайят Тахрир аш-Шам" разорвала связи с обеими группировками.

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Заявление Лэмми прозвучало через день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Иордании заявил, что Вашингтон имел "прямой контакт" с повстанцами, и изложил принципы постоянной поддержки США политических преобразований в Сирии.

Ранее Франция призвала Израиль уйти с оккупированных Сирией Голанских высот и уважать территориальную целостность Сирии. В заявлении МИД отмечено, что любое размещение войск в буферной зоне между Израилем и Сирией является нарушением Соглашения о выводе войск, подписанного в 1974 году.

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